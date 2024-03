Shakira habla de nuevo a Gerard Piqué en su última entrevista

Después de un tiempo relajada y sin protagonizar ningún titular, Shakira vuelve a atacar a su exnovio y padre de sus hijos, Gerard Piqué, tras conceder una entrevista al diario británico 'The Times' donde ha hablado sobre su ruptura con el exfutbolista. Cuando pensábamos que la artista estaba exprimiendo al máximo su nueva vida y había olvidado por completo aquel infierno que pasó durante su ruptura con Piqué, Shakira ha asegurado que "hubo muchos sacrificios por amor" en los años que compartió con él. Y es que, la cantante ha asegurado que "durante mucho tiempo, he aparcado todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol", reflejando así su generosidad al estar en un segundo plano para dejar brillar a su pareja en su profesión. No solo ha hablado de su ruptura, ya que la colombiana ha desvelado que su hijo Milán ha heredado su sensibilidad, algo de lo que se dio cuenta "cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación" ya que "escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar". Por último, también ha desvelado cómo vivieron sus hijos la separación de sus padres: "Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo".