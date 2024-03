Crónica del Borussia Dortmund - PSV Eindhoven, 2-0

El Borussia Dortmund venció (2-0) ante el PSV Eindhoven este miércoles en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, para avanzar de nuevo a la ronda de cuartos a pesar de sufrir en la segunda mitad para mantener las rentas del primer tiempo. Al conjunto alemán se le hizo largo el encuentro, pero supo sufrir para volver a estar entre los ocho mejores de Europa como no lograba desde 2021. Mientras, un PSV que se creció con el paso de los minutos, como un equipo que sólo había perdido dos partidos oficiales esta temporada, se quedó con la miel en los labios, en busca de los cuartos de Champions 17 años después. El Signal Iduna Park sigue imponiendo respeto y el Dortmund aprovechó la energía de su estadio para firmar un arranque arrollador, donde el PSV estuvo media hora de espectador. Al minuto, Maatsen, ex del rival, tuvo una ocasión muy clara y, en el tres, Sancho hizo el 1-0 con un disparo ajustado desde la frontal. El equipo alemán tocó y asomó con peligro también con Malen, otro ex del PSV que, después de marcar en la ida mantuvo sus ganas. Cerca de la media hora llegó otra más de Malen, momento en el que el conjunto neerlandés empezó a salir de la cueva. Con todo, la defensa del Dortmund estuvo también seria con Hummels al frente. El ex del Barça Sergiño Dest fue quien desperezó a los visitantes, que pasaron a jugar algo en campo rival, con algo también de Bakayoko pero sin encontrar a Luuk de Jong. El hombre gol del PSV fue de menos a más como su equipo, y los visitantes siguieron su protagonismo creciente tras el descanso. La entrada de Hirving Lozano en el regreso de vestuarios fue casi llegar y besar el santo, porque el mexicano estrelló un balón en el poste en la reanudación. El PSV se hizo con la posesión, con las llegadas de peligro, pero no logró culminar, ante un Kobel protagonista bajo palos para salvar al Dortmund. Bakayoko, con una muy buena en la que sentó a Hummels, y De Jong que la tuvo incluso en el descuento, no tuvieron puntería para silenciar el Signal Iduna Park. El Borussia, que se quedó sin Sancho por lesión y llegó a marcar por medio de Füllkrug pero fue anulado por fuera de juego con la rigurosidad del VAR, pidió la hora, aunque en el descuento hizo el 2-0 Marco Reus. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 2 - PSV EINDHOVEN, 0. (1-0, al descanso). --EQUIPOS: BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Özcan, Süle, Hummels, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Malen (Adeyemi, min.70), Sancho (Marco Reus, min.75), Brandt (Nmecha, min.58) y Füllkrug. PSV EINDHOVEN: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Til (Lozano, descanso), Mauro Junior (Babadi, min.86), Veerman (Pepi, min.82), Bakayoko, Tiilman y Luuk de Jong. --GOLES: 1 - 0, min.3, Sancho. 2 - 0, min.95, Reus. --ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). Amonestó a Süle (min.88) y a Nmecha (min.89) en el Dortmund. --ESTADIO: Signal Iduna Park.