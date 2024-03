Mujeres en profesiones STEM: Una mirada a la realidad subraya la necesidad de fomentar el talento tecnológico femenino

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo, se ponen de manifiesto algunos de los ámbitos en los que actualmente se continúa luchando por crecer, como es el sector tecnológico, en el que se insta a impulsar el talento femenino desde edades tempranas, además de fomentar el emprendimiento para enriquecer a las empresas con creatividad e innovación. De cara a obtener una perspectiva más cercana a la realidad del sector tecnológico, las directivas y expertas en profesiones STEM (acrónimo que hace referencia a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de las compañías IBM, BT, MIOTI y HP, han compartido con Europa Press algunos de los principales aspectos que hay que cuidar para promover la implicación en el sector. Según la Comisión Europea, actualmente las mujeres están "infrarrepresentadas" en las profesiones y estudios relacionados con la tecnología. Como muestran los datos actualizados el pasado año, solo uno de cada cinco especialistas en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y uno de cada tres titulados en STEM son mujeres. Concretamente, el 18,9% de las mujeres disponen de un trabajo especializado en TIC, frente al 81,1% de los hombres. Según la CEO y cofundadora de MIOTI Tech & Business School y de MIOTI Data & AI Services, Fabiola Pérez, cada vez se gradúan menos mujeres en carreras STEM. Algo llamativo, dado que "son las que mejores notas sacan en la PAU" (la prueba de acceso a la universidad). Según ha especificado Pérez, el 14,9% de las mujeres obtienen una nota de acceso a grado de sobresaliente frente al 10,9% de los hombres. Ella misma tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de 'software' y aplicación de nuevas tecnologías, así como en la creación de negocios. De ello percibe que "la brecha de género ha aumentado. Me gustaría ser positiva, pero la realidad es que estamos en un mal momento", ha advertido, al tiempo que ha manifestado que, para las mujeres, las carreras STEM "no son atractivas", lo que hace que se esté "perdiendo un talento enorme". También ha compartido su experiencia la líder de Ventas de Soluciones de Datos e Inteligencia Artificial (IA) de IBM, Victoria Gómez, que reconoce que, aunque se ha avanzado en cuanto a la inclusión de las mujeres en el sector tecnológico, en su etapa universitaria, de cada 100 alumnos en la carrera de ingeniería industrial solo 10 eran mujeres. Esta situación se ha trasladado hasta su puesto laboral a día de hoy, y en especial a la sala de reuniones, donde cada vez que entra en una cuenta el número de mujeres que hay. "Si bien es cierto que cada vez cuento más, aún nos faltan muchas", ha reflexionado. BRECHA SALARIAL A pesar de que hay más visibilidad de las mujeres líderes y profesionales de la tecnología, los datos relacionados con la brecha de género en profesiones STEM no han mejorado notablemente en los últimos años. Una muestra de ello es que continúa existiendo una brecha salarial por género entre los especialistas de tecnología en España. Según el estudio 'Brecha digital de género 2023', desarrollado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el salario de los hombres que trabajan en sectores tecnológicos supera en un 8,6 por ciento al de las mujeres. Esto se debe a que continúa habiendo obstáculos arraigados, como pueden ser los sesgos inconscientes, según ha apuntado la directora global de Life Science Industries de la compañía de telecomunicaciones BT, Rocío Saénz. "Es esencial reconocer que el sector tecnológico ha estado históricamente dominado por hombres, lo que ha generado una percepción errónea de exclusividad en este ámbito para las mujeres", ha apostillado esta ingeniera de telecomunicaciones. De igual forma se ha pronunciado la ingeniera de HP, Anna Torrent Puig, que actualmente trabaja el centro de investigación de HP más grande fuera de Estados Unidos, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). "La ciencia y la tecnología no pueden entenderse sin la influencia de las mujeres", ha dicho. Sin embargo, continúa habiendo "un problema de base cultural" en este ámbito y, para que haya un cambio, es necesario implicar "la educación, la política, las empresas y la propia sociedad". Así, para abordar estos desafíos, Saénz ha recomendado adoptar un "enfoque integral", con el que se incluyan cambios sistémicos a nivel institucional, educativo y cultural. Es decir, se ha de promover una cultura laboral inclusiva con la que desafiar estereotipos de género desde una edad temprana, así como, "abordar la brecha salarial de género de manera integral". GENERAR MÁS INTERÉS EN LAS NIÑAS La directiva de IBM, por su parte, también pone el foco en las generaciones jóvenes. "Es importante seguir incidiendo y haciendo ver a las niñas que la tecnología no entiende de géneros", ha indicado, al tiempo que ha señalado que el mayor reto es "ir incrementando la cantera de talento femenino". Según ha opinado Gómez, se ha de hacer ver a a las mujeres "cómo la tecnología es fundamental en el desarrollo hacia un mundo mejor". Por su parte, la CEO de MIOTI ha resaltado que hay que explicar a las más jóvenes que pueden desde "salvar océanos con nanotecnología" hasta "mejorar la calidad de vida de personas discapacitadas con dispositivos IoT". Más allá de eso, también es relevante transmitir que la tecnología es una herramienta que permitirá a las niñas, "en un futuro", tener un mejor trabajo, mejores oportunidades y salarios. "Al final, cuando llegamos a una mujer de veintipocos años, estamos llegando tarde", ha reflexionado Pérez. Para mostrar todas las opciones que ofrecen las profesiones STEM, Rocío Saénz hace referencia a iniciativas como las charlas de orientación en centros escolares, en las que ella misma participa compartiendo su experiencia como directiva de BT, y en las que "desmitifica falsos estereotipos" de las carreras técnicas como su ingeniería. Igualmente, Torrent Puig apela a proyectos como HP CodeWars, una competición educativa centrada en la estimulación de las disciplinas STEM, en concreto, planteando soluciones de programación. EMPRENDER EN TECNOLOGÍA Ya en el ámbito laboral, también es indispensable fomentar la participación femenina en el emprendimiento tecnológico. Así lo ha remarcado Victoria Gómez, manifestando que la diversidad e inclusión son "un imperativo de negocio", al tiempo que ha asegurado que las empresas más diversas "son más innovadoras y obtienen mejores resultados en el mercado". La CEO de MIOTI, por su parte, considera que es necesario aportar un enfoque de creatividad a las empresas tecnológicas porque el sector se encuentra en un momento en el que hay "mucha innovación subyacente", con la consolidación de varias tecnologías nuevas. "Aquí hay mucho que hacer para las mentes femeninas", ha apuntado. Siguiendo esta línea, la directiva de BT ha reflejado que la diversidad de género en las compañías tecnológicas aporta "una variedad de perspectivas y enfoques" que permiten averiguar cuáles son las necesidades de la sociedad. Con todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de abordar la brecha de género e impulsar el papel de la mujer en las profesiones STEM. Algo fundamental en un momento en que "el mundo se enfrenta a riesgos económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos", ha recordado Torrent Puig. "Cerrar la brecha no sólo reforzará el crecimiento y la innovación tecnológicos sostenibles, sino que también se considera una necesidad económica, social y de justicia", ha sentenciado.