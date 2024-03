Carmen Machi nos habla de su personaje en la nueva serie 'Celeste', ¿basada en la guerra de Shakira con Hacienda?

A mediados de diciembre conocimos la noticia. Movistar+ y el creador Diego San José -responsable de grandes éxitos como 'Vota Juan' preparan nueva serie, 'Celeste', y su argumento recuerda muy mucho a la batalla legal de Shakira contra Hacienda, ya que está basada en una gran estrella de la música latina a la que la Agencia Tributaria 'perseguirá' para demostrar que reside en España y que debe pagar aquí sus impuestos. Pero la gran protagonista de esta ficción -cuyos responsables aseguran que cualquier parecido con la realidad y con la ex de Gerard Piqué es 'pura coincidencia- no es 'Celeste', sino 'Sara Santano', una anodina y gris inspectora de Hacienda de 60 años a la que, a punto de prejubilarse, le encomiendan el caso más importante de su carrera, encontrar pruebas de que la cantante latina residió 184 días en nuestro país. Una misión de la que dependen 20 millones de euros para las arcas españolas. Y 'Sara Santano' no es otra que Carmen Machi, que no ha dudado en revelar los primeros detalles de este ilusionante proyecto a su paso por el Festival de Cine de Málaga. "Ya quisiera ser yo Shakira, yo amo a Shakira, ojalá. Un beso a Shakira desde aquí. Yo estoy preparando una serie que es sobre una inspectora de Hacienda que no tiene nada que ver con Shakira" ha explicado, negando así que 'Celeste' esté basado en la cantante: "Tiene que ver con una celebridad... De fraude a Hacienda no, que hay que ver que si vivía en este país...Si vivía en este país y tenía que tributar o no en este país. Pero no es, no tiene nada que ver. No, no es la vida, no es la historia de Shakira" ha asegurado, reconociendo que en estos casos es inevitable que se asocie porque lo de la colombiana hace poco que ocurrió. "Pero no tiene nada que ver, esto tiene su desenlace la cosa y ya está. Puede haber similitudes o inspiraciones pero no" ha insistido, encantada con que diferentes medios de comunicación hayan publicado que sería ella la encargada de meterse en la piel de la artista. "Lo que más me gusta es que me diga Carmen Machi va a ser de Shakira. Ese es el titular" ha apuntado entre risas.