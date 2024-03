Tres militares israelíes muertos y seis heridos por una bomba trampa en Gaza

Tres militares israelíes han muerto y 14 más más han resultado heridos --seis de ellos de gravedad-- este viernes por la explosión de una bomba trampa colocada en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según han revelado este sábado las Fuerzas Armadas israelíes. Los fallecidos son el sargento Dolev Malka (19 años), el sargento Afik Tery (19 años) y el sargento Inon Yitzhak (19 años, con lo que los militares israelíes fallecidos desde el inicio de la ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza asciende ya a 245. Los tres pertenecían al 450º Batallón de la Brigada Bislamach, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. Los militares estaban asaltando un edificio de dos pisos cuando se activaron los explosivos colocados dentro y fuera de la estructura, según el informe militar preliminar. Las explosiones provocaron que dos militares quedaran atrapadas en el interior del edificio. La unidad 669 de las Fuerza Aéreas fue enviada al lugar. Durante el incidente han muerto varios miembros de las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La 98ª División investiga ya cómo entraron en el edificio, los explosivos utilizados y otras circunstancias relacionadas. La Brigada Bislamach es la Escuela de Profesiones de Infantería y Mandos de Pelotón de las Fuerzas Armadas israelíes. El grupo entró en Gaza el jueves en sustitución de la Brigada Paracaidista tras tres meses seguidos de combates en Jan Yunis. Los tres fallecidos procedían del Batallón Nahshon de la Brigadda Kfir ye staban realizando un curso de comandantes de pelotón. Mientras, Hamás ha informado de ataques contra carros de combate y contra un dron isarelí en el distrito de Zeitun, en el centro de ciudad de Gaza. En concreto habrían logrado atacar dos carros de combate Merkava con lanzagranadas Yassin 105 y habrían volado dos tanques más utilizando explosivos. Además ha informado de la detonación de una bomba casera contra ungrupo de militares que entraron en un edificio y de que se habrían hecho con un dron Skylark utilizado como herramienta de reconocimiento. El mensaje va acompañado de un vídeo de tres minutos en el que se pueden ver algunos de estos ataques y cuya veracidad no ha podido ser verificada.