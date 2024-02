Suspenden a un general italiano por la publicación de un libro con opiniones homófobas y racistas

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha suspendido este miércoles durante un periodo de once meses al general italiano Roberto Vannacci por la publicación de un libro en el que incluye opiniones homófobas y racistas. Crosetto ha confirmado que su salario será reducido a la mitad durante el periodo de tiempo en que permanezca suspendido a raíz de la publicación del libro 'El Mundo al Revés', según informaciones del diario 'La Repubblica'. Vannacci calificaba la homosexualidad de algo "no normal" en un libro que se convirtió temporalmente en uno de los más vendidos de Italia. Además, hablaba de una supuesta "dictadura de las minorías". "La normalidad es la heterosexualidad. Si percibes otra cosa como normal es culpa de las maquinaciones del lobby gay internacional", señalaba. Crosetto ha justificado la suspensión y ha puntualizado que el general daña el principio de neutralidad de las Fuerzas Armadas italianas y empeña su reputación. Vannacci ha participado en numerosas misiones en el extranjero, entre ellas las desplegadas en países como Irak y Yemen. Por otra parte, la Fiscalía de Roma se encuentra investigándole por incitación al odio y presunto fraude y malversación de fondos durante su etapa como agregado militar de la Embajada de Italia en Rusia. Vannacci podría estar barajando la posibilidad de presentarse como candidato del partido ultraderechista la Liga a las elecciones europeoas, previstas para el próximo mes de junio. El líder de la formación y vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, no ha tardado en reaccionar a la medida disciplinaria impuesta contra el general. "Viva la libertad de pensamiento y expresión", ha afirmado en un mensaje en su cuenta de X.