El Gobierno de Guatemala anuncia un plan de dignificación de víctimas de la guerra civil

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, ha anunciado este domingo un plan de dignificación de víctimas de la guerra civil, que tuvo lugar en el país centroamericano entre los años 1960 y 1996 y dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El plan tiene como objetivo principal retomar la memoria de las víctimas y fortalecer el trabajo para la recuperación de los archivos del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (2003-2023), que servía para indemnizar individual o colectivamente a los civiles que habían sufrido violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto. Herrera ha subrayado que para la actual Administración de Bernardo Arévalo es de gran importancia reforzar el compromiso con la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de las organizaciones que han defendido la democracia, según ha recogido la agencia guatemalteca de noticias (AGN). "La historia debe ser conocida para evitar que lo que tanto nos dolió siga afectando a la población. Esto nos recuerda la atención que debemos darles a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado", ha declarado en el evento, al que también ha acudido la ministra de Cultura, Liwy Grazioso, y representantes de las familias afectadas. La iniciativa gubernamental ha sido anunciada durante al Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que se celebra el 25 de febrero desde 1999, cuando se la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) presentó el informe 'Guatemala: memoria del silencio', que documentó las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas durante 36 años de conflicto. "Después de once años, nuestro Gobierno retoma la conmemoración de este importante día. Tomaremos acciones para traer la paz, la reconciliación y reparación digna al pueblo de Guatemala", ha manifestado Herrera a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Las organizaciones de víctimas han entregado a la vicepresidenta varias demandas al Estado, que incluyen la creación de programas integrales de dignificación que incluyan la búsqueda de desaparecidos, instituciones que permitan la implementación de dichos programas y garantizar la preservación de los archivos históricos del conflicto. Asimismo, han solicitado que se incorpore en el sistema educativo el contenido del informe del CEH, así como los acuerdos de paz y los valores democráticos "para que los niños y jóvenes conozcan lo que sucedió". También han señalado que espera que en todos los programas relacionados con estos temas se garantiza la participación activa de las víctimas del conflicto desde su diseño, implementación y evaluación. Miguel Itzep, líder indígena y coordinador de la Asociación Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Guatemala (Q'anil Tinamit), ha afirmado durante el evento que "el camino de la paz" no se ha logrado "todavía" y ha manifestado que "hay obstáculos principalmente en el sistema de justicia, capturado por la mafia". "Si no logramos liberar a la justicia, la democracia tendrá siempre sus propias dificultades. Estamos dispuestos los sobrevivientes y somos los primeros en desear la paz y desear la vida porque pasamos una historia oscura en este país", ha indicado. Cientos de indígenas del país han acudido con imágenes de sus familiares desaparecidos a una marcha que se ha producido en la capital, Ciudad de Guatemala, para exigir que continúe la búsqueda de sus restos. La vicepresidenta ha recibido a los supervivientes en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se ha celebrado el acto del cambio de la Rosa de la Paz, que tiene como objetivo resaltar la importancia de los acuerdos de paz.