Stoltenberg subraya en el aniversario de la invasión que "Ucrania se unirá a la OTAN"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido este sábado de que, dos años después del inicio de la invasión rusa sobre territorio ucraniano, "la situación en el campo de batalla sigue siendo extremadamente grave", pero ha reiterado que Ucrania puede seguir contando con el apoyo de sus socios internacionales. "Ucrania se unirá a la OTAN. No es una cuestión de si lo hará, sino de cuándo lo hará", ha afirmado Stoltenberg, que ha subrayado que ya ahora Kiev está "más cerca que nunca" de la Alianza Atlántica, como lo demuestran las ayudas económicas y militares. El jefe político de la Alianza ha apuntado en un discurso que "el presidente (Vladimir) Putin comenzó esta guerra porque quería cerrar la puerta de la OTAN y negar el derecho de Ucrania a elegir su propio camino", pero "ha logrado justo lo contrario". Dos años después del inicio de la ofensiva, "el objetivo de Putin de dominar Ucrania no ha cambiado", ni hay indicios de que se esté "preparando para la paz". "Pero no debemos perder la esperanza", ha añadido. Así, ha recordado que "Ucrania no sucumbió en semanas, como muchos temieron", e incluso ha logrado recuperar parte del terreno perdido e infligir importantes daños a las tropas rusas. "Por encima de todo, Ucrania mantiene su libertad y su independencia", ha recalcado.