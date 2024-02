Irán acusa a Israel de los ataques ejecutados la semana pasada contra gasoductos en el país

El Gobierno de Irán ha acusado este miércoles a Israel de estar detrás de los ataques ejecutados la semana pasada contra sendos gasoductos en el suroeste del país, en medio del aumento de las tensiones en la región a raíz del conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Esta conspiración es el trabajo del régimen sionista, si bien no dio frutos y sólo dañó algunos ductos", ha dicho el ministro de Petróleo iraní, Yauar Ouji, que ha agregado que "dos horas después de las explosiones (...) los gasoductos estaban ya funcionando". "El enemigo intentó dañar el suministro de gas a los hogares de la población, pero gracias a Dios estábamos totalmente preparados", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "el suministro de gas fue reparado rápidamente", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. El propio Ouji habló el 14 de febrero de "sabotaje terrorista" tras los incidentes, que tuvieron lugar en las líneas de transmisión de sendos gasoductos en las provincias de Chahar Mahal y Bajtirí y Fars, sin que haya reclamación de la autoría. Fuentes occidentales y un estratega militar afiliado a la Guardia Revolucionaria de Irán afirmaron recientemente en declaraciones al diario estadounidense 'The New York Times' que el ataque había sido llevado a cabo por Israel, que ha estado detrás de ciberataques y ataques contra el programa nuclear iraní durante los últimos años.