Juan Santamaría sigue los pasos de Florentino Pérez e ingresa 23 millones por la venta de acciones de ACS

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El consejero delegado (CEO) de ACS, Juan Santamaría, ha ingresado una plusvalía bruta de 23 millones de euros tras ejercitar unas opciones sobre acciones de la compañía procedentes de su plan de incentivos a largo plazo y venderlas posteriormente a precio de mercado.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press, Santamaría ha seguido el ejemplo del presidente de la empresa, Florentino Pérez, que realizó la misma operación a principios de agosto.

En concreto, el CEO ejercitó el pasado 14 de agosto unas opciones de compra correspondientes a 295.000 títulos a un precio de 31,55 euros por acción --el que se fijó cuando se aprobó el plan de incentivos en 2023--, desembolsando un total de 9,3 millones de euros.

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Ese mismo día, Santamaría vendió en el mercado la totalidad de esas 295.000 acciones a un precio unitario de mercado de 109,62 euros, lo que supuso unos ingresos brutos de 32,33 millones de euros. Descontado el coste de adquisición de los títulos, la plusvalía bruta obtenida por el consejero delegado asciende a 23,03 millones de euros.

En el caso de Florentino Pérez, ingresó otra plusvalía de 23 millones de euros tras ejercitar 295.000 opciones el 4 de agosto y vender los títulos posteriormente el 6 de agosto a 110,23 euros por acción.

Asimismo, el director financiero de la compañía, Emilio Grande Royo-Villanova, también hizo uso de este derecho el 4 de agosto, vendiendo 120.000 acciones por un importe de 13 millones de euros, lo que le generó unas plusvalías de 9,5 millones de euros.

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Las opciones ejecutadas proceden del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2023-2028 del Grupo ACS, cuyo periodo de bloqueo venció el pasado 30 de junio de 2026, fecha a partir de la cual los directivos de la constructora podían ejercitar su derecho a comprar las acciones a 31,55 euros y venderlas a mercado.

La consolidación definitiva de estas opciones estaba sujeta al cumplimiento de determinadas métricas de gestión entre los ejercicios 2023 y 2025, entre las que figuraban superar una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 10% y situarse en el percentil superior del índice Dow Jones Sustainability Index.

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