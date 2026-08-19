Alrededor de 16.000 afectados por inundaciones y riadas en el norte de Tailandia

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Bangkok, 19 ago (EFE).- Alrededor de 16.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones y riadas que golpean este miércoles varias localidades de la provincia tailandesa de Nan, en el norte del país, informan las autoridades.

Los miembros de los equipos de emergencia usan cuerdas y a sí mismos para ayudar a personas a cruzar las fuertes corrientes que bajan por algunas calles, mientras, por el momento, no se han reportado víctimas mortales, apunta el departamento de relaciones públicas.

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El nivel del agua alcanza los techos de las casas en distritos como Pua, uno de los más afectados por el desastre, según las imágenes publicadas por los rescatistas en las redes sociales.

Cerca de un centenar de militares colaboran en el operativo para rescatar a un número indeterminado de personas que se han quedado atrapadas en sus hogares, indican, al alertar del peligro en otras ciudades, incluida la homónima capital provincial, hasta el viernes.

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Las riadas e inundaciones, que comenzaron en la noche del martes a raíz de las fuertes lluvias registradas en la región y que continúan este miércoles, han desbordado ríos y han provocado el desprendimiento de carreteras y puentes.

Nan, un destino turístico entre los tailandeses, ya sufrió el año pasado inundaciones que dejaron cinco muertos y afectaron a casi 90.000 personas.

Las inundaciones son habituales durante la época de lluvias, entre mayo y octubre en Tailandia, aunque en algunas regiones los monzones tropicales pueden durar más tiempo.

En 2011, Tailandia sufrió una de sus peores inundaciones, que costaron la vida a 815 personas y causaron miles de millones de dólares en pérdidas, debido principalmente al cierre de empresas y daños en la agricultura, llegando a impactar a Bangkok. EFE

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(foto)(vídeo)