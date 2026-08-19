Una oleada de ataques rusos en Zaporiyia deja al menos dos muertos y decenas de heridos

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Las autoridades regionales de Zaporiyia, en el este de Ucrania, han informado de que al menos dos personas han muerto y decenas han resultado heridas en una nueva oleada de ataques aéreos rusos durante la noche y las primeras horas de este miércoles.

Según ha informado el gobernador, Ivan Fedorov, en redes sociales las tropas rusas llevaron a cabo 19 ataques aéreos contra distintos emplazamientos de la región con un total de 717 drones durante la noche del martes.

Ya por la mañana, la región ha denunciado nuevos bombardeos rusos con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales. "Lamentablemente, hay muertos y heridos. Los servicios públicos ya están trabajando sobre el terreno: están reparando las ventanas rotas y ayudando a los residentes a regresar a sus hogares lo antes posible", ha indicado Fedorov.

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En este punto, ha señalado que los heridos se contabilizan por decenas, con al menos 56 personas heridas, de edades comprendidas entre 5 y 87 años, y con 13 de ellas en estado grave, por lo que el balance de fallecidos puede aumentar en las próximas horas.

"A pesar de todo, Zaporiyia resiste. Trabajamos sobre el terreno, ayudando a la gente y reconstruyendo lo que resultó dañado tras cada ataque", ha añadido el gobernador regional, en plena alerta por los continuos ataques aéreos rusos.