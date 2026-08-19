La hija de Juan Tamariz revela emocionada cómo fueron sus últimos días: "Se ha ido despacito, muy elegantemente"

19/08/2026 Ana Tamariz, hija de Juan Tamariz EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El mundo del espectáculo está de luto tras el fallecimiento este martes 18 de agosto del popular mago Juan Tamariz a los 83 años. Ha sido este miércoles cuando sus seres queridos, encabezados por su única hija, Ana Tamariz, han velado sus restos mortales antes de su entierro en el Tanatorio de San Isidro de la capital, hasta donde se han acercado numerosos familiares y amigos como el también ilusionista Jorge Blass para darle un último adiós a la altura de la felicidad y la ilusión que repartió con su espectáculo durante su larga trayectoria profesional.

Emocionada pero muy entera, su hija ha desvelado cómo fueron los últimos días del mago: "Ha sido muy bonito, sí si se puede decir bonito, porque se ha ido muy tranquilo y se ha ido despacito, cada vez respirando más poquito, más poquito y se ha ido muy elegantemente". "No sé, me sale decir dulce, no sé si es la palabra, pero no sufrió" ha añadido con una sonrisa triste.

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Como ha confesado, tanto a ella como a su madre Consuelo y a sus hermanos les gustaría que Juan Tamariz fuese recordado "con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que ha demostrado desde el día uno, por lo menos desde el día uno que yo lo conocí. Yo era así de microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas, y cómo nos lo ha contagiado a todos, a Jorge Blass y a todos los magos de la escuela, y en todo el mundo, no solamente en España, en todo el mundo, porque él viajaba muchísimo cada año a Chile, a Argentina, iba por todos los países y han disfrutado muchos espectadores de él por suerte".

De ahí que Ana haya agradecido públicamente la cantidad de mensajes de cariño que han recibido desde su fallecimiento, destacando que su padre trabajó hasta el último momento y que incluso los fines de semana "se reunía con magos en su casa allí en Cadiz para seguir ensayando y seguir evolucionando la magia. Ha despertado muchas vocaciones entre muchas generaciones. Sí, muchas generaciones y las que quedan".

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Tras su fallecimiento, su familia quiere continuar con su lugado y, como ha anunciado su hija, "estamos creando la Fundación Juan Tamariz, que va a pertenecer a Jorge Blass, Moisés, Aranzazu, en fin, mucha gente interesante para que todo su legado siga vivo y podamos mostrarlo a todo el mundo y de la manera más bonita posible y como él quería, con alegría y con pasión y con mucha magia".

"Y además para los que no se puedan sumar hoy a su capilla ardiente, se va a hacer un homenaje en Madrid en el mes de octubre, porque hay muchos magos, muchos amigos de mi padre que viven fuera de madrid o que están ahora trabajando fuera de vacaciones y entonces pues para que nos podamos reunir todos así con tiempo yo creo que quedará bonito y será muy mágica la fiesta, claro que sí" ha concluido emocionada a su llegada al tanatorio.

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