Crónica del PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: 1-1

PSV Eindhoven y Borussia Dortmund se han neutralizado y han empatado este martes (1-1) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el equipo alemán consiguió ponerse por delante en la primera parte y los neerlandeses, igualar la contienda en los primeros minutos de la segunda, y todo se decidirá dentro de tres semanas en el Signal Iduna Park. Los de Edin Terzic se adelantaron en un frenético arranque gracias al gol de Donyell Malen ante su exequipo, pero el cuadro local, fallón en los primeros 45 minutos, reaccionó nada más reanudarse el choque desde los once metros, con Luuk de Jong como ejecutor. En una primera mitad de gran intensidad y en la que la falta de acierto fue la tónica dominante, el conjunto germano tuvo más precisión y mayor contundencia en el área rival. Antes, el estadounidense Malik Tillman, al cuarto de hora, había tenido la ocasión más clara para los neerlandeses en un disparo desviado tras un buen pase de Luuk de Jong. En el minuto 24, después de un robo de balón en campo contrario, el austriaco Marcel Sabitzer asistió a Malen para que se hiciera hueco y conectase un disparo que, tras tocar en Sergiño Dest, se coló en el fondo de las mallas de la portería del argentino Walter Benítez. Tillman, de cabeza, el belga Johan Bakayoko y el marroquí Ismael Saibari, con un tiro que repelió Alexander Meyer, probaron fortuna en un frenético tramo final de la primera mitad por los de Peter Bosz, que se marcharon al descanso por detrás en el marcador. A cambio, encontraron premio a poco de reanudarse el encuentro, cuando Mats Hummels cometió falta sobre Tillman dentro del área. El colegiado pitó penalti tras revisarlo con el VAR y Luuk de Jong no erró el lanzamiento, a pesar de que el guardameta alemán adivinó sus intenciones (min.56); el exculé y exsevillista anotaba así su tercer tanto en esta edición de la 'Champions'. El PSV tocaba, pero nadie se atrevía a ofrecer más, conscientes de que el empate podría ser el mal menor. El conservadurismo encaminó el partido hacia un desenlace que contenta a ambos, condenados a apostar más en un Signal Iduna Park al que el cuadro teutón llegará como claro favorito. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: PSV EINDHOVEN, 1 - BORUSSIA DORTMUND, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. PSV EINDHOVEN: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli (Obispo, min.90), Dest; Tillman, Veerman, Saibari (Mauro Júnior, min.83); Bakayoko, De Jong y Lozano (Pepi, min.75). BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen (Özcan, min.82), Reus (Brandt, min.62), Sancho (Wolf, min.68); y Füllkrug (Moukoko, min.82). --GOLES: 0-1, min.24: Malen. 1-1, min.56: De Jong, de penalti. --ÁRBITRO: Srdjan Jovanovic (SRB). Amonestó a Lozano (min.22) por parte del PSV Eindhoven y a Maatsen (min.42) y a Schlotterbeck (min.45+1) por parte del Borussia Dortmund. --ESTADIO: Philips Stadion.