Shakira, su mensaje a Gerard Piqué en su cumpleaños, y la respuesta del exfutbolista

Un año después del lanzamiento de 'Session #53' y de los demoledores misiles con los que Shakira declaró la guerra a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía -"tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, es igualita que tú"- las aguas vuelven poco a poco a su cauce entre la cantante y el exfutbolista. Tras iniciar un tímido acercamiento a finales de 2023, y dejar a un lado a sus abogados para comenzar a comunicarse directamente por temas relacionados con sus dos hijos, la colombiana ha ido un paso más allá y habría felicitado al que su pareja durante más de una década en su reciente cumpleaños, el 2 de febrero. Una fecha muy especial para ambos, ya que casualmente Shakira y Piqué nacieron el mismo día con 10 años de diferencia, por lo que el pasado viernes, mientras la artista soplaba las 47 velas de su tarta en Miami con sus pequeños Milan (10) y Sasha (8), el presidente de la King's League celebraba su 37 cumpleaños con Clara Chía en Barcelona. Y, demostrando que está dispuesta a acercar posturas con su ex, la cantante de 'Monotonía' le habría enviado un mensaje por WhastApp para felicitarle, dejando claro que ha pasado página y le desea lo mejor. Una felicitación en la que tan solo habría incluido el emoticono de una vela, y a la que Piqué habría respondido enviándole a su vez el mismo emoticono a ella, confirmando así que él tampoco se habría olvidado de que también era su cumpleaños. SHAKIRA LEVANTA EL 'VETO' A CLARA CHÍA No es el único gesto que Shakira ha tenido con Gerard, ya que al parecer la cantante estaría dispuesta a aceptar a Clara Chía y habría levantado el 'veto' a la joven catalana, que ya podría coincidir bajo el mismo techo con Milan y Sasha. Una normalización de la situación a la que hasta ahora la cantante se habría negado rotundamente y que confirma que el acercamiento entre la expareja es ya una realidad.