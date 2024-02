La UE pide a los socios internacionales unirse contra la mutilación genital

La Unión Europea ha demandado este lunes a la comunidad internacional unirse en contra de la mutilación genital femenina, asegurando que es una violación de los Derechos Humanos y una forma de violencia contra las mujeres que no está justificada con ninguna razón médica. "Seamos claros: estos procedimientos no se realizan por razones médicas. Las vidas de las niñas corren peligro, se violan sus Derechos Humanos y sufren traumas físicos y psicológicos duraderos. La mutilación genital femenina no tiene justificación", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado de cara al Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina que se celebra el 6 de febrero. En este sentido, la UE pide a gobiernos, organizaciones y socios internacionales unirse "para proteger los derechos humanos, la dignidad y la salud de las mujeres y las niñas". "La Unión Europea seguirá cooperando con sus socios internacionales en un planteamiento de tolerancia cero frente a la mutilación genital femenina para luchar por un mundo en el que todas las niñas y mujeres estén libres de cualquier forma de violencia", ha subrayado. Después de firmar el Convenio de Estambul el año pasado, la UE insiste en que el acuerdo es "un paso crucial" y adelanta que será importante "consagrar la penalización efectiva de la mutilación genital femenina en la legislación de la UE", apuntando que está en negociaciones para tipificar específicamente esta práctica como delito.