(Crónica) El Betis sufre y pierde a Isco ante el Getafe y el Celta se levanta en El Sadar

El Real Betis sacó un empate (1-1) en un duelo muy exigente ante el Getafe que no le vale para recortar con la zona europea en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, mientras que el RC Celta levantó la cabeza (0-3) ante Osasuna y el Cádiz siguió haciéndose fuerte con Mauricio Pellegrino en un 0-0 ante el Villarreal. El conjunto bético sufrió ante un 'Geta' que, pese a disputar su tercer partido de la semana, llevó el mando en el Benito Villamarín. Los de José Bordalás maniataron a un Betis incómodo durante casi todo el encuentro, que pudo adelantarse por medio de Fekir y vio como subía el 0-1 en un penalti transformado por Greenwood. Isco y Rodri trataron de dar sentido al juego local, pero la presión madrileña dificultó las operaciones verdiblancas. Se salvó incluso el Betis del segundo y, pasada la media hora, el VAR avisó del penalti que transformó Isco. Bordalás dio entrada a Borja Mayoral para el segundo tiempo y el Getafe no dejó de correr. Greenwood dio muchos problemas en la banda de Miranda y Fekir fue quien tuvo la última de un Betis que lamentó la lesión de Isco además de un empate con el que no aprovechan el que firmó la Real Sociedad el sábado. Mientras, el conjunto madrileño se ve en mitad de tabla compitiendo en una cancha exigente y con fondo de sobra. Por otro lado, el domingo sonrió a un Celta necesitado, que puso algo de tierra de por medio con la zona de descenso. La pegada en dos minutos, de Larsen y De la Torre, en el primer tiempo puso un 0-2 para los de Rafa Benítez que no dejaron escapar. Tres puntos que son los que separan a los de Vigo de la quema. Douvikas hizo el tercero ya en el minuto 90, pero el Celta supo vivir de las rentas con una defensa que no dejó hueco a la sorpresa ni que supo penetrar el equipo local. Los 'rojillos', con tres jornadas sin ganar, se quedan en 26 puntos, aún en zona tranquila porque por abajo no despegan pero sin poder descuidarse. Mientras, el Cádiz sumó otro punto (17), marcando el descenso, en el segundo partido de Pellegrino y segundo con la portería a cero, después del que cosecharon ante el Athletic Club, esta vez ante un Villarreal que terminó desquiciado en La Cerámica. El 'Submarino', que se coloca en 24, no supo dar continuidad a los cinco goles que le hizo al Barça la pasada semana. Chris Ramos y Alejo dieron algo de salida a los visitantes, pero las ocasiones fueron en su mayoría locales. Álex Baena y, ya en el segundo tiempo, Guedes y Morales dieron mucho trabajo a un Cádiz que mantuvo su defensa en pie. La fórmula de Pellegrino resistió una vez más, aunque falta el siguiente paso, una victoria para el Cádiz tras 19 jornadas seguidas sin lograrlo.