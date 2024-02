Marc Larumbe: "Tenemos mucha hambre, nada nos sacia"

Francisco Ávila

Doha, 4 feb (EFE).- En la víspera del estreno de España, el actual campeón de Europa masculino, en el torneo mundialista ante Sudáfrica, Marc Larumbe admite a EFE que el equipo tiene "mucha hambre" y que "nada les sacia", pese a venir de un oro en el campeonato continental.

"Nosotros salimos a ganar cada partido, cada torneo, cada competición y así será aquí, por mucho que hayamos ganado el Europeo hace dos o tres semanas. No nos sacia, tenemos mucha hambre. Seguimos con las máximas expectactivas y lo seguiremos demostrando", comentó e declaraciones a EFE.

España comparte grupo con Sudáfrica, Croacia y Australia, tres rivales de perfil muy diferente. Los africanos están en un escalón inferiores, los croatas vienen de perder con España el Europeo y no tienen la clasificación olímpica y los oceánicos son siempre un rival complicado.

"El partido que vamos a jugar contra los croatas -en esta primera fase- no será igual, porque no habrá tanto en juego, que daba una plaza olímpica y no es un partido que decida nada. Lo importante es que el equipo vaya creciendo y mejorando partido a partido", analizó.

Larumbe no le da importancia a la primera plaza del grupo -que califica directamente para cuartos de final, si pasar por el cruce de octavos-.

"Si podemos acceder a cuartos de final, primeros, mejor que mejor, aunque como ya hemos vivido en primera persona, eso nunca significa nada", insistió.

Bernat Sanahuja: "Nuestra aspiración siempre es el oro"

El lanzador Bernat Sanahuja también opina en la misma línea que su compañero del Atlètic Barceloneta. "Tenemos siempre la aspiración del oro cada vez que afrontamos una competición. No nos ha dado tiempo ni a celebrar el oro del Europeo, pero ya estamos en otra, y focalizados en ello", dijo a EFE.

Más que conseguir la primera plaza del grupo e ir paso a paso, Sanahuja comenta que el objetivo es "ganar a todo el mundo, siempre", por lo que "si te evitas pasar por octavos, mejor".

Preguntado por si ganar el Europeo, algo que España no había conseguido en su historia, y conseguir la clasificación olímpica había permitido respirar un poco al equipo de David Martín, Sanahuja relativiza esta cuestión.

"Es cierto que aunque no tuviéramos la plaza, también vendríamos a por el oro. Así que tendremos menos cosas en la cabeza, solo estar centrados en el Mundial e ir a por todas", admitió.