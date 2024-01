Los republicanos piden formalmente el cese del secretario de Seguridad Nacional por la crisis en la frontera

22/01/2024 January 22, 2024: The Supreme Court is allowing US Border Patrol agents to remove razor wire deployed by Texas GOP Gov. Greg Abbott's security initiative at the US-Mexico border while the state's legal challenge to the practice plays out. The vote was 5-4. FILE PHOTO: December 19, 2023, Eagle Pass, Texas, USA: Texas Army National Guard attach razor wire to a temporary fence closing off access to the Rio Grande at the Texas-Mexico border. POLITICA Europa Press/Contacto/Texas National Guard

La bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha solicitado formalmente este domingo la apertura de un juicio político con vistas al cese del secretario de Seguridad Nacional del país, Alejandro Mayorkas, por la grave crisis abierta en los últimos días sobre la gestión de competencias en la frontera con México. Tras años de disputas sobre el control migratorio entre las fuerzas de seguridad locales de Texas y la autoridad federal de la Patrulla Fronteriza de EEUU, la crisis ha alcanzado este mes un punto álgido después de que las fuerzas texanas asumieran el control de posiciones de observación habitualmente empleadas por la Patrulla Fronteriza para controlar la migración por el río Bravo. Aunque el Tribunal Supremo de EEUU devolvió la autoridad a la Patrulla Fronteriza, el gobernador de Texas, Greg Abbott, decidió invocar en respuesta lo que entiende como el derecho constitucional del estado a la defensa frente a la "invasión de migrantes ilegales, drogas y terroristas", en una nota respaldada por 25 gobernadores estatales republicanos. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tendido la mano a los republicanos y ofrecido la posibilidad de adoptar una nueva ley migratoria conjunta para dilucidar el reparto de competencias, entre otros aspectos. Mientras tanto, no obstante, los republicanos de la Cámara han ido progresando en su iniciativa para realizar un juicio político o 'impeachment' contra Mayorkas, al que consideran su objetivo principal en esta crisis. Los dos artículos presentados este domingo señalan al secretario por su "rechazo voluntario y sistemátco al cumplimiento de la ley" y por "traicionar la confianza pública". "Estos artículos", señala el impulsor de esta iniciativa, el presidente del comité de Seguridad Nacional de la Cámara y representante republicano por Tennessee, Mark Greene, "plantean un caso claro, evidente e irrefutable contra el secretario Mayorkas". En su respuesta inmediata a la cadena ABC, el departamento que dirige Mayorkas asegura que no hay base constitucional alguna para efectuar un juicio político y que la investigación republicana no ha ofrecido "evidencia alguna" que justifique el cese del secretario. En cualquier caso, estos artículos están pendientes de revisión ante el comité, lo que podría ocurrir el próximo martes, y después deberían ser adoptados por el pleno de la cámara baja del Congreso antes de poner a Mayorkas ante el Senado, donde se decidiría su cese.