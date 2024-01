El ministro de Economía de Argentina asume las competencias de Infraestructura tras la salida de su titular

20/05/2023 May 20, 2023, Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina: An Argentinian flag is seen partially folded on May 20 2023 in Buenos Aires, Argenitna. POLITICA Europa Press/Contacto/Cristian Bayona

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha afirmado que se hará cargo de las competencias de la cartera de Infraestructura tras confirmar la salida del Ejecutivo del titular de este área, Guillermo Ferraro, y ha señalado que esa dependencia será absorbida por el Ministerio que él ostenta. "Voy a asumir el área de Infraestructura", ha comunicado Caputo durante una rueda de prensa en la Casa Rosada recogida por la agencia Télam, en la que también ha anunciado la retirada del capítulo fiscal de la ley 'ómnibus'. Si bien la salida de Ferraro del equipo de Gobierno argentino no ha sido confirmada oficialmente por fuentes gubernamentales, el presidente del país, Javier Milei, ha interactuado este viernes con una cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, en la que se hacía alusión al tema. "Milei se sacó de encima un topo, premió al ministro que más labura y cerró un Ministerio. Todo en la misma jugada. Infraestructura pasa a Secretaría y queda bajo Toto Caputo que suma poder en el Gobierno", señala la mencionada cuenta en una publicación marcada por Milei que apoyó con un 'me gusta', según el mismo medio. Por su parte, la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, había referido que algún cambio de Gabinete obedecía a una "reducción de costos" y había añadido que Caputo tendría "más actividad y más responsabilidad". No obstante, Mondino ha negado la existencia de crisis alguna en el seno del Gobierno y ha argumentado que el Ejecutivo de Milei necesita "coordinación" para que "la famosa frase 'no hay plata' quede bien clara en todos los casos". "Seguimos trabajando juntos como siempre", ha subrayado la titular de exteriores en declaraciones ofrecidas tras un acto en el Museo del Holocausto en conmemoración a las víctimas del nazismo, recogidas también por Télam.