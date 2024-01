China confirma que condenó en 2022 a cinco años de prisión a un ciudadano británico acusado de espionaje

05/02/2020 Imagen de recurso de una bandera China. POLITICA INTERNACIONAL Jörg Carstensen/dpa

Las autoridades de China han confirmado este viernes que un ciudadano británico identificado como Ian J. Stones fue condenado en 2022 a cinco años de prisión tras ser hallado culpable de cometer un delito de espionaje mientras se encontraba trabajando en el gigante asiático. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha indicado durante una rueda de prensa que el acusado cometió un delito al "obtener ilegalmente información de Inteligencia para agentes extranjeros" y ha indicado que aunque recurrió la sentencia, la condena fue confirmada en septiembre del año pasado por la Justicia. Sin embargo, el caso no había salido a la luz hasta ahora. Según Wang, los tribunales han juzgado el caso "de acuerdo con la ley" y "garantizando los derechos legítimos" del acusado. Sus palabras llegan después de que el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' señalara que Stones trabajó en China durante cuatro décadas para grandes empresas estadounidenses como General Motors y Pfizer. Su hija ha revelado, además, que creó una consultora de gestión de inversiones con sede en Pekín hace 15 años. No obstante, ha alertado de que los familiares y altos cargos de la Embajada no han podido presenciar el juicio ni acceder a los documentos judiciales relacionados con el caso. Asimismo, ha afirmado que el acusado gozaba de buena salud al principio de su encarcelamiento, si bien ha denunciado que ha recibido "una atención médica inconsistente y una nutrición deficiente que le han provocado lesiones graves y potencialmente mortales". A principios de este mes, las autoridades chinas informaron de que habían detenido a una persona que supuestamente espiaba para el MI6, el servicio británico de Inteligencia exterior, según informaciones de la cadena de televisión británica BBC, si bien no han salido a la luz más detalles sobre el caso.