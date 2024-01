La china Zheng y la ucraniana Yastremska, segunda semifinal femenina en el Abierto de Australia

22/01/2024 Dayana Yastremska of Ukraine celebrates her 4th round win against Victoria Azarenka of Belarus on Day 9 of the 2024 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Monday, January 22, 2024. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY DEPORTES AAPIMAGE / DPA

La tenista china Qinwen Zheng y la ucraniana Dayana Yastremska, jugadora procedente de la fase previa, disputarán la segunda semifinal del cuadro individual femenino del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya (6-7, 6-3, 6-1) y la checa Linda Noskova (6-3, 6-4), respectivamente. Zheng se metió en su primera semifinal de un 'grande' en su segunda presencia consecutiva en los cuartos de final tras hacerlo el año pasado en el Abierto de los Estados Unidos donde no pudo con la bielorrusa Aryna Sabalenka y ahora intentará emular a su compatriota Li Na, campeona en Melbourne en 2014 y finalista en 2011 y 2013. Para ello, la número 15 del mundo tuvo que remontar a una Kalinskaya que nunca había pasado de la segunda ronda en un 'Grand Slam' y que fue de más a menos. En el primer set fue capaz de devolverle a su rival dos roturas y ponerse por delante al llevarse la 'muerte súbita' (7/4), pero a partir de ahí Zheng impuso su tenis más sólido, apoyada en su solidez al servicio con el que no concedió en las dos siguientes mangas ninguna bola de rotura. La asiática se medirá por un puesto en la final con la revelación del torneo, la ucraniana Dayana Yastremska, 93 del ranking de la WTA y la primera jugador procedente de la fase previa en meterse en esta ronda en este 'Grand Slam' desde que lo lograse en Christine Dorey en 1978. La de Odessa, de 23 años, tenía como mejor resultado en un 'grande' los octavos de final de Wimbledon en 2019 y acabó con el sueño de la joven checa Linda Noskova, de 19 años y verdugo de la número uno del mundo Iga Swiatek, batiéndola con solvencia en dos sets por 6-3, 6-4. Yamstrenka sumó su octava victoria desde que iniciase la previa en un duelo donde fue más regular que su rival, que acumuló 23 errores no forzados y sólo seis golpes ganadores, por los 19 de la ucraniana que se llevó el partido en poco más de hora y 20 minutos y que tras convertirse en la tercera tenista de su país en alcanzar esta ronda en un 'grande' tras Elina Svitolina y Andrei Medvedev, buscará emular a su compatriota, finalista en Roland Garros en 1999, y lograr el primer 'Grand Slam' para su país.