Belinda Washington descarta volver a presentar programas de corazón

08/04/2021 Belinda Washington durante el photocall del desfile de Andrés Sardá en la MBFW en Ifema, Madrid (España), a 08 de abril de 2021. (Foto de ARCHIVO) 08/4/2021 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Con una larga trayectoria en televisión, Belinda Washintong es una de las artistas más reconocidas en el panorama nacional. Este viernes, la actriz se dejaba ver en SIMOF 2024 y atendía a la prensa con un sonrisa en su rostro para hablar de la etapa tan bonita que esta viviendo. Nos habló de cómo una de sus hijas ha heredado su pasión por la interpretación: "Sí, la pequeña en la actuación", mientras que su hija mayor también está relacionada con el arte: "la mayor, más en la moda y en el arte también, que trabaja como directora de arte". Eso sí, aunque está contenta de que sigan sus pasos, sí que nos desvelaba que prefiere que no se dediquen al periodismo ni a nada relacionado: "El periodismo, no, no, no. Déjala, déjala, que siga su camino, no hay que forzar". Por último, la que fuera presentadora de televisión descarta volver a presentar programas de sociedad y prefiere centrarse en la ficción: "Bueno, pues dependiendo de la demanda todo evoluciona según las peticiones, todo está bien, todo está bien según... Yo no me veo ya haciendo cotilleo, me veo haciendo más entretenimiento".