Cerro vence a Vélez Sarsfield en el estreno de Gustavo Quinteros

Montevideo, 11 ene (EFE).- El argentino Gustavo Quinteros se estrenó como entrenado de Vélez Sarsfield con una derrota por 1-0 ante el Cerro uruguayo en el primer juego de la pretemporada.

Un cabezazo de Lucas Rodríguez a los 45 minutos selló la victoria del once de Ignacio Pallas en el segundo amistoso de la Serie Río de la Plata, un certamen que enfrentará en Uruguay a equipos de cinco países.

En un encuentro con pocas situaciones de gol, el local no solo se aproximó a la portería defendida por Lautaro Garzón cuando marcó el tanto, sino que también lo hizo con un potente disparo lejano de Santiago Ramírez que se estrelló contra el vertical.

Vélez Sarsfield se volcó al ataque sobre el final en busca del empate y estuvo cerca de lograrlo con un cabezazo.

Recientemente incorporados al conjunto argentino, Emmanuel Mammana y Matías Pellegrini no estuvieron en el once inicial ni en el banquillo, lo mismo que Ricardo Centurión, quien no viajó a Uruguay y se encuentra poniéndose a punto en Buenos Aires.

El 2 de enero, la plantilla del conjunto argentino comenzó a trabajar bajo las órdenes de Quinteros, quien fue anunciado como nuevo director técnico el 23 de diciembre.

Días después, durante su primera conferencia de prensa, el nuevo entrenador remarcó la importancia de llegar a "un club grande" del país sudamericano y destacó que encontró un plantel "muy bueno" con gente joven que quiere llevar al equipo a lo más alto.

Vélez Sarsfield permanecerá en Uruguay hasta el 18 de enero, período en el que jugará dos encuentros más: el día 14 con River Plate y el 17 con Belgrano. EFE

