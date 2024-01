Crónica del FC Barcelona - CA Osasuna, 2-0

11/01/2024 Robert Lewandowski DEPORTES RFEF

El FC Barcelona venció (2-0) este jueves al CA Osasuna en la segunda semifinal de la Supercopa de España que se está disputando en el Estadio Al-Awaal Park, Riad (Arabia Saudí), un triunfo sin alardes y con goles de Robert Lewandowski y Lamine Yamal en el segundo tiempo para citarse con el Real Madrid el domingo. Los de Xavi Hernández buscarán defender el título logrado el año pasado en el Rey Fahd también de Riad y ante los blancos, después de un primer paso bajo la ley del mínimo esfuerzo. Así va la temporada azulgrana, salvando el corte pero sin destacar como se esperaba, incapaz de marcar la diferencia ante un Osasuna que lo peleó. Al equipo de Xavi le salió la versión espesa como arranque de la defensa del título, una primera mitad en la que no tuvo el ritmo que pedía la buena disposición de Osasuna. Al descanso, Arrasate se fue seguro más contento con su equipo, tras apenas sufrir ocasiones del Barça y haber sido capaz de encontrar sus momentos en ataque. De hecho, la opción más clara de gol fue 'rojilla', de un Budimir que, tras un buen autopase, se quedó solo delante de Iñaki Peña pero el meta azulgrana estuvo atento para salir y tapar los espacios. Los de Xavi llegaron a balón parado, con Christensen y Lewandowski, y en los primeros compases con errores en la salida de Osasuna. Sergio Herrera dio un par de regalos que no aprovechó el Barça, con Ferran sin puntería, pero los de Arrasate crecieron en su idea de partido sin renunciar al ataque. La posesión del Barça fue lejos de la portería rival y lamentaron además la lesión de Raphinha, sustituido en el minuto 42 por Lamine Yamal. El joven extremo cambió la cara a los catalanes, aunque no les quedaba otra. El campeón de Liga dio más velocidad e intención a sus pases en la reanudación y pronto hizo recular varios metros a su rival. El Barça dio un paso adelante y lo hizo también en la presión, como hizo Christensen en la jugada del 1-0. Los de Arrasate reclamaron falta sobre Arnaiz, pero el defensa culé recuperó el balón que Gündogan dirigió con un pase perfecto a Lewandowski. El delantero polaco no perdonó y animó una semifinal muy lejana en emoción al 5-3 entre Real Madrid y Atlético el día anterior. El equipo de Xavi no supo dormir el partido con esa posesión que había protagonizado y en el peor momento perdió el control. Con todo, el regreso de Pedri dio resultados, también un Frenkie de Jong que subió el nivel, y Joao Félix ocupó a Osasuna en tareas defensivas, con una gran parada de Sergio Herrera. Sin embargo, Budimir también asomó a la meta de Peña y, con la renta mínima una vez más, al Barça le tocó sufrir con pérdidas de balón. Raúl García lo intentó desde la frontal y el equipo azulgrana terminó defendiéndose sin balón y en su campo los últimos minutos, aunque a la contra mató con una gran acción de Joao Félix y el tanto en el minuto 93 de Yamal. Los de Arrasate volvieron a competir, como en la final de Copa el año pasado, pero los de Xavi sacaron el billete a una nueva final de Supercopa, con el objetivo de subir las expectativas de la temporada si con capaces de ganar con galones al eterno rival. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - CA OSASUNA, 0. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Sergi Roberto (Pedri, min.61), Gündogan; Raphinha (Lamine Yamal, min.42), Lewandowski y Ferran Torres (Joao Félix, min.62). CA OSASUNA: Sergio Herrera; Areso, Catena, David García, Juan Cruz (Kike Barja, min.85); Iker Muñoz (Moncayola, min.69), Rubén Peña (Mojica, min.78), Arnaiz (Raúl García, min.69), Aimar Oroz, Moi Gómez (Rubén García, min.85) y Budimir. --GOLES: 1 - 0, min.59, Lewandowski. 2 - 0, min.93, Lamine Yamal. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Catena (min.32), Iker Muñoz (min.39) y Arnaiz (min.56) en Osasuna. --ESTADIO: Estadio Al-Awaal Park, Riad.