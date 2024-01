La familia Cassirer recurrirá la decisión del juez sobre el Pissarro del Thyssen y avanza "años de batalla por delante"

El abogado que representa a la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Madrid --en apoyo de la familia Cassirer--, en el caso del cuadro de Camille Pissarro supuestamente expoliado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ha avanzado que la familia Cassirer recurrirá la decisión del tribunal de apelación estadounidense por el que la obra permanecerá finalmente en el Museo Thyssen-Bornemisza. "La familia Cassirer ya ha dicho públicamente que va a continuar recurriendo, así que queda mucha tela que cortar y años de batalla por delante", ha explicado Bernardo Cremades Jr., del despacho B. Cremades & Asociados, en declaraciones a Europa Press, calificando la decisión del tribunal de "decepcionante". "De alguna manera, viene a decir que los intereses de España son superiores a los de California en esta disputa y, por tanto, hay que aplicar la ley española al fondo del asunto, que incluye la prescripción adquisitiva y, por tanto, el argumento que dice que habría consolidado la propiedad", ha explicado Cremades. No obstante, para el abogado la sentencia "omite" el hecho de que se está "protegiendo que alguien se quede --o un Estado, que es mucho peor--, con arte robado o expoliado por los nazis, en contra de todas las convenciones internacionales". Además, ha resaltado el voto "disidente" por parte de uno de los jueces en la sentencia. NO DEVOLVERLO ES "INMORAL" "Es muy interesante, puesto que la jueza Callaghan dice básicamente que es inmoral lo que hace España y que está incumpliendo sus compromisos internacionales, por lo que debería devolver voluntariamente el cuadro", ha remarcado, para luego reiterar la intención de continuar con los recursos ante otras instancias. "Hay un doble recurso todavía posible, tanto al pleno de la Corte de Apelaciones como posteriormente al Supremo de Estados Unidos", ha añadido. Mientras, desde el Museo Thyssen se ha explicado a Europa Press que están "satisfechos" con el fallo judicial, porque viene a "dar la razón a los argumentos del museo desde el inicio del proceso". Así, el director gerente de la pinacoteca, Evelio Acevedo, ha celebrado esta decisión sobre un asunto en el que "la buena fe en la adquisición de dicha obra por parte de esta institución es algo que quedó probado desde el primer momento". "Recibimos con satisfacción esta sentencia que viene a ratificar la legítima propiedad de la obra por parte del museo, algo que ya había sido reconocido en pronunciamientos anteriores. Por lo tanto, es una buena noticia, nos alegramos de ello, y es lo que podemos decir en este momento", ha apuntado en declaraciones a Europa Press el dirigente del Thyssen. EL ESTADO ESPAÑOL APOYÓ AL THYSSEN Un tribunal de apelación estadounidense confirmó este pasado martes que un cuadro de Camille Pissarro robado por los nazis en Alemania en 1939 pertenece al Museo Thyssen-Bornemisza. El tribunal apunta así que la propiedad de la obra 'Rue St. Honoré en la Tarde, Efecto Lluvia', permanecerá en posesión de la Colección Thyssen-Bornemisza y, por lo tanto, se quedará en Madrid. Este caso enfrenta a la familia de origen judío Cassirer, que lleva más de 20 años litigando, contra el Thyssen por la propiedad de esta obra, que desde 1993 se encuentra colgada en el museo de Madrid. El litigio se remonta al año 2005 cuando Claude Cassirer, nieto de Lilly Cassirer, interpuso una demanda en California contra el Estado español y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. A su muerte, siguieron el litigio sus herederos, y después de 15 años de batalla judicial, en agosto de 2020 el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos reconoció a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza como legítima propietaria del cuadro de Pissarro. Igualmente, en 2019, un tribunal de Los Ángeles dictaminó que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza era la legítima propietaria del cuadro 'Rue Saint Honoré, efecto de lluvia'. Sin embargo, en abril de 2022, el Tribunal Supremo de los EEUU fallaba a favor de la familia Cassirer y determinaba que debía aplicarse la norma de conflicto de leyes del estado de California (en lugar de la norma federal). Asimismo, la Abogacía del Estado se personó en 2017 en apoyo de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en este litigio. Según el escrito firmado entonces por la abogada del Estado María del Carmen Acedo, la aplicación del artículo 1956 del Código Civil que alegaron la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España no procede en este caso puesto que se exige que exista una sentencia condenatoria contra el que ha hurtado o robado.