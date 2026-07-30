Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco de su plan de paz para Gaza

Imagen GWVNP2Y5QJCKLOLR55ERIRKKKI
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo".

"Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas".

PUBLICIDAD

En virtud de este acuerdo, ha resaltado el magnate republicano, Gaza pasará a estar gobernada "por fin" por un "nuevo Gobierno palestino" que estará "al servicio de su pueblo" y que, a su vez, "colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abogada Ana María Vesga será ministra de Salud de De la Espriella para un sector en crisis

Infobae

El Salvador marca en 2026 su déficit comercial más alto desde 1994 en un primer semestre

Infobae

Fiscalía de Perú investiga a banda de extorsionadores que provocó incendio con 10 muertos

Infobae

Keiko Fujimori y expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad visitan tumba de Alberto Fujimori

Infobae

Petro viajará a Cuba este viernes en su última visita oficial al extranjero antes de concluir su mandato

Petro viajará a Cuba este viernes en su última visita oficial al extranjero antes de concluir su mandato