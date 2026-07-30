Abogada Ana María Vesga será ministra de Salud de De la Espriella para un sector en crisis

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la designación de la abogada Ana María Vesga como su futura ministra de Salud para enfrentar la grave crisis que enfrenta el sector a partir del 7 de agosto, cuando asumirá el cargo.

Vesga es abogada de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la Salud de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, y hasta ahora presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que agrupa a las empresas prestadoras de salud (EPS).

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"La salud de los colombianos no admite más espera. Durante demasiado tiempo, millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis", dijo De la Espriella en su cuenta de X al anunciar la designación de la futura ministra, que tiene una amplia trayectoria en el sector.

Según De la Espriella, Vesga tiene "una reconocida capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones" de un sector en crisis, agravado por las intervenciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro en varias EPS con problemas financieros, lo que lejos de mejorar, empeoró su situación.

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Las deudas de las EPS superan los 25,7 billones de pesos colombianos (unos 7.140 millones de dólares), según un estudio de abril pasado de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

Esa situación ha ocasionado la quiebra de establecimientos de salud, la suspensión de servicios médicos y retrasos en la programación de citas y cirugías, así como en la entrega de medicamentos a los afiliados a la salud pública, lo que ha ocasionado incluso la muerte de pacientes críticos.

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De la Espriella señaló que Vesga "asume la responsabilidad de recuperar un sistema que debe volver a poner a las personas en el centro de cada decisión".

"Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones", agregó el presidente electo.

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Con la designación de Vesga, la octava mujer en su gabinete de 18 ministros, a De la Espriella solo le falta anunciar a la que será la titular de Ciencia, que por asuntos de igualdad de género debe ser también una mujer.