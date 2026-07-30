Más de 11.000 uniformados garantizarán la seguridad en investidura presidencial colombiana

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Bogotá, 30 jul (EFE).- Más de 11.000 militares y policías garantizarán la seguridad en la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

El despliegue de seguridad incluye "capacidades terrestres, marítimas, fluviales y aéreas" para el área metropolitana de Cali, donde habitan más de 2,7 millones de habitantes, detalló el Ministerio de Defensa al concluir un consejo de seguridad en esa ciudad, la tercera de Colombia después de Bogotá y Medellín.

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El Ministerio agregó en un comunicado que "por motivos de seguridad el espacio aéreo de Cali tendrá restricción para los drones particulares", ya que los grupos guerrilleros colombianos adaptan explosivos en esos aparatos para atacar unidades militares e incluso a civiles en zonas del conflicto.

"El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo, asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones", manifestó la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel.

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El presidente electo ha explicado que escogió a Cali por su ubicación en una región golpeada durante décadas por la violencia guerrillera y el narcotráfico y porque quiere que el inicio de su Gobierno simbolice un respaldo a las Fuerzas Militares.

El 7 de agosto, Cali será sobrevolada permanentemente por helicópteros y aviones del Ejército y la Fuerza Aérea "para monitorear y verificar el dispositivo de seguridad y apoyar cualquier reacción con prontitud", tarea en la que también se utilizarán drones de las fuerzas de seguridad, agregó la información.

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Según el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, entre los asistentes que han confirmado su presencia en Cali para la investidura de De la Espriella figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

Verbel agregó que la coordinación entre instituciones del Estado "será el principal activo para garantizar la tranquilidad de los colombianos y de las delegaciones nacionales e internacionales que asistirán" a la investidura.

El inédito traslado de la ceremonia de investidura presidencial de Bogotá a Cali fue aprobado el miércoles por el Senado, un día después de que lo hiciera la Cámara de Representantes.

Con esta decisión, la sesión conjunta del Congreso en la que De la Espriella prestará juramento como presidente de la República se celebrará el 7 de agosto en la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, y no en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede tradicional de las posesiones presidenciales. EFE

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