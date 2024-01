Vinícius Tobias debuta con el Real Madrid

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El brasileño Vinícius Tobías, lateral derecho, debutó este sábado con el primer equipo del Real Madrid año y medio después de llegar en forma de cesión procedente del Shakhtar Donetsk para el Castilla, primer filial del conjunto blanco.

El futbolista fue titular en el once que el técnico italiano Carlo Ancelotti puso en liza para el estreno del Real Madrid en la presente edición de la Copa del Rey, en un partido contra la Arandina, de la cuarta categoría del fútbol español, que acabó con victoria del conjunto blanco por 1-3.

Vinícius Tobias llego al Real Madrid procedente del Shakhtar Donetsk en abril de 2022, ya con la invasión de Rusia a Ucrania. Lo hizo en forma de cesión y tras semanas muy difíciles para él y para su familia, viviendo en un clima de guerra.

El cambio de vida y una personalidad introvertida al principio le hizo tardar un tiempo en adaptarse, pero ya es uno más en Valdebebas y el Real Madrid amplió el pasado verano su cesión por una temporada más ya que querían seguir evaluando su progresión, sin necesidad de ejecutar la opción de compra.

Una cláusula que oscila entre 10 y 15 millones de euros y que, de momento, se aplaza al verano que viene cuando el conjunto blanco tenga que tomar una decisión.

Mientras, Vinícius Tobias es un habitual en los onces titulares de Raúl González con el Real Madrid Castilla, primer filial madridista con el que ha disputado 14 encuentros en los que ha aportado tres asistencias.

Además, Ancelotti ha contado con él de forma regular en los entrenamientos del primer equipo, con el que ha llegado su debut a su quinta convocatoria y en Copa del Rey frente a una Arandina contra la que jugó 80 minutos.

Un estreno directamente al once titular en el que no tuvo gran protagonismo. No estuvo exigido en defensa ni se mostró mucho en ataque para dar profundidad por banda derecha.

Además, antes de ser sustituido, sufrió una dura entrada de Raly Cabral, que llegó tarde y se llevó por delante al brasileño.