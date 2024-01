Trump consigue el respaldo electoral del liderazgo republicano en la Cámara Baja

Washington, 3 ene (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) logró ya el respaldo electoral del liderazgo republicano en la Cámara Baja, después de que el "número 3" del partido en ese hemiciclo, Tom Emmer, le diera este miércoles su apoyo.

"Los demócratas han dejado claro que van a usar todas las herramientas a su alcance para intentar mantener a Joe Biden y a sus fallidas políticas en el poder. No podemos permitírselo. Es hora de que los republicanos se unan en torno al claro favorito de nuestro partido", dijo Emmer en un comunicado, subrayando que esa es la razón por la que está "orgulloso" de apostar por Trump.

El exmandatario encabeza las encuestas en las primarias republicanas de cara a las presidenciales del próximo noviembre.

Según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, supera con amplio margen a los otros dos principales candidatos, el gobernador de Florida Ron DeSantis (11,3 %) y la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley (11,3 %), a quienes les saca 50 puntos porcentuales.

El apoyo de Emmer se suma al otorgado ya por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson; el líder de la mayoría en la misma, Steve Scalise, y Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana, el ente encargado de elegir al liderazgo republicano o aprobar el desarrollo de la estrategia de comunicación, entre otros.

Asimismo, también cuenta con el respaldo del presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson.

El digital The Hill recordó este miércoles que aunque Emmer afirmó el año pasado que no iba a apoyar a ningún candidato, acabó por decidirse después de que Scalise le diera este martes su confianza a Trump y de que él fuera el único del liderazgo republicano en no haberse pronunciado.

Cuando Emmer se postuló en 2023 para suceder a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja, el propio Trump advirtió de que votar por él sería un "trágico error".

Trump se ha hecho con su apoyo menos de dos semanas antes de que el 15 de enero arranque el proceso de primarias del Partido Republicano con los caucus de Iowa, que tradicionalmente han servido como punto de partida para medir el apoyo de cada aspirante en su camino hacia la Casa Blanca.

Washington, 3 ene (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recurrió este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de expulsarlo de las primarias republicanas en ese estado, indicó el diario The Washington Post.

Su equipo legal presentó el recurso ante el Supremo estadounidense un día después de apelar ante el Tribunal Superior de Kennebec una decisión similar en Maine.

En ambos estados se consideró que el exmandatario y de nuevo candidato electoral no se puede postular a un segundo mandato en la Casa Blanca en virtud de la sección 3 de la Enmienda XIV de la Constitución por haber participado en una "insurrección".

El veto del Supremo de Colorado fue anunciado el 19 de diciembre. Fue una decisión sin precedentes y relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump.

Posteriormente, el 28 de diciembre, Maine se convirtió en el segundo estado en descalificar a Trump. En este caso, la decisión fue tomada por la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, que es la autoridad encargada de organizar las elecciones en esa circunscripción.

"Las cuestiones presentadas en esta petición son de una importancia excepcional y requieren urgentemente una pronta resolución de este tribunal", alegaron los abogados de Trump en su recurso ante el Supremo.

En su opinión, la decisión del Supremo de Colorado, de aplicarse, "privaría inconstitucionalmente de sus derechos a millones de votantes en Colorado y probablemente se usaría como modelo para privar de sus derechos a decenas de millones de votantes en todo el país".

El recurso subraya que Estados Unidos tiene un largo historial de protestas políticas que se volvieron violentas y afirma "nada de lo que hizo Trump fue una insurrección", por lo que no hay razón para invocar esa enmienda.

La sección 3 de la enmienda XIV estipula que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, (...) quien habiendo jurado previamente defender la Carta Magna haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a enemigos del país.

El párrafo no menciona explícitamente el cargo de presidente, pero en el sistema federal estadounidense cada estado es responsable de organizar los comicios, incluso los presidenciales, y tiene así la potestad de expulsar a un candidato aunque este no haya sido imputado, restándole apoyos en la contienda general.

Los abogados de Trump argumentaron ayer sobre Maine que la decisión de Bellows fue "el producto de un proceso infectado por la parcialidad y la falta generalizada del debido proceso", así como que "es arbitraria, caprichosa" y que "no está respaldada por pruebas sustanciales en el expediente".

Tanto en Maine como en Colorado las primarias tendrán lugar el próximo 5 de marzo, día conocido como supermartes porque más de una decena de estados republicanos y demócratas celebran simultáneamente primarias para escoger qué candidato les representará en las presidenciales.