Nadal vuelve a competir

Redacción deportes, 31 dic (EFE).- En el cuadro de dobles, acompañado por su amigo, excompañero y actual entrenador Marc López, de 41 años, Rafael Nadal volvió a competir en una pista de tenis casi un año después de caer en el Abierto de Australia, en la segunda ronda de la edición del 2023 ante el estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets y saliera lesionado en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, que supuso el inicio de una pesadilla, de una temporada en blanco, plagada de contratiempos físicos que alejaron al ganador de veintidós Grand Slam del circuito.

Saltó de nuevo a una cancha el balear que llegó a acumular 209 semanas como número uno y ahora, desde el puesto 672 del ránking, está invitado por la organización para jugar un partido de dobles que perdió, ante los australiano Max Purcell y Jordan Thompson, un dueto consolidado en la modalidad.

Recibido con cariño por los presentes en la pista Pat Rafter Arena del Queensland Tennis Centre, Nadal y López, campeones olímpicos en Río 2016, cayeron en este compromiso de primera ronda por 6-4 y 6-4.

Fue lo de menos. Lo importante fue que, 347 días después de la última vez, Nadal volvió a sentirse jugador. A competir. A sonreír, a juguetear con las bolas entre punto y punto. A disfrutar. A acumular una hora y catorce minutos en pista.

Hubo incertidumbre, esperas eternas, especulaciones y sospechas de retirada ahora arrinconadas tras la vuelta a la actividad del jugador español de 37 años que ha regresado a las pistas para tomar horas de vuelo justo el día en el que se definió, además, su recorrido por el cuadro individual de Brisbane. Será ante el austríaco Dominic Thiem, otrora número tres del mundo y con el que ya ha jugado quince veces. Con el que se ejercitó días atrás en este mismo escenario igual que con el danés HOlger Rune, principal favorito, o el británico Andy Murray.

Max Purcell y Jordan Thompson, campeones en Houston y finalistas en Atlanta este año, el primero dos veces finalista en Melbourne y campeón de Wimbledon en esta modalidad y el segundo ganador de este certamen en 2017 junto a Kokkinakis encarrilaron su victoria con una rotura en el sexto juego del primer set, con servicio de Nadal, que consolidaron para cerrar la manga (6-4). El segundo parcial mantuvo el equilibrio hasta el séptimo. El dueto local, que no cedió su saque durante todo el choque, hizo 'break' con Marc López al servicio. No hubo remontada del equipo español y cerraron el partido.

Purcell y Thompson jugarán en segunda ronda contra el croata Nikola Mektic y el francés Hugo Nys. Mientras, Nadal irá a lo suyo, centrado en el cuadro individual y su debut del martes, en un torneo que solo ha jugado una vez, en el 2017 y que no ganó, superado por el canadiense Milos Raonic enlos cuartos de final.

Redacción deportes, 31 dic (EFE).- El tenista español Rafael Nadal, que reaparecerá en el torneo de Brisbane casi un año después de su último partido, declaró que "hay un alto porcentaje" de que ésta sea la última vez que juega en Australia si decide poner punto y final a su trayectoria deportiva al final de 2024, algo que no tiene decidido.

"El problema de decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digáis: 'Dijiste que (ésta va a ser) tu última temporada', porque no lo dije", dijo Nadal, en conferencia de prensa en el Brisbane International.

Nadal admitió que "pasó por mucho para volver a una pista de tenis", por lo que trató de evitar pensar en la retirada todavía.

"No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo. Quiero decir, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera", comentó.

Muchos tenistas, entre ellos el danés Holger Rune y el británico Andy Murray, han declarado en los últimos días que han visto muy bien a Rada Nadal en el Centro de Tenis de Queensland esta semana.

"Si preguntas a mis compañeros por cómo me siento no vendrán aquí y dirán: 'Rafa está jugando como un desastre. Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, diré que están jugando muy bien también. No hablaré cosas negativas de los compañeros", señaló.

Después de casi un año alejado de las pistas de juego por una lesión de cadera, Nadal se siente optimista en su regreso.

"En un mundo realista, estoy contento de la forma en que estoy entrenando. Por supuesto no tengo las expectativas que solía tener en el pasado, especialmente al principio, porque ha pasado un año y una operación. No es mucho tiempo practicando a un nivel decente. Para mí, es un poco impredecible cómo van a ser las cosas", manifestó.

"Competir es diferente a entrenar pero en términos de entrenar con los chicos aquí estoy bastante contento porque soy capaz de sentirme competitivo contra los jugadores que he jugado. Eso es mucho para mí, porque hace un mes no sabía si tendría la oportunidad de venir aquí o de sentirme a gusto en los entrenamientos", apuntó.

"Me siento preparado para competir. Luego, lo que pueda pasar en la competición, no puedo saberlo. No lo sé", concluyó.

París, 31 dic (EFE).- Roland Garros celebra la vuelta hoy de Rafael Nadal a la competición en el ATP de Brisbane con un mensaje en redes con un toque de humor a partir de una imagen con la estética del cómic.

En su cuenta de X (antigua Twitter), el torneo francés destaca que el mallorquín vuelve hoy al Tour ATP en dobles, donde este domingo juega junto a Marc López, y el martes 2 de enero lo hará en competición individual frente al austriaco Dominic Thiem.

Todo eso acompañado de una primera escena de cómic en la que Rafael Nadal aparece en una especie de descenso en un medio líquido conectado con una serie de cables y con un tubo de respiración.

La segunda escena permite observar el rostro del tenista español con una serie de voces que dicen, en inglés, "es hora de volver".

Tras casi un año de ausencia, el retorno de Rafael Nadal permite abrir una ventana de oportunidades a su participación en los torneos de los próximos meses. Roland Garros se celebrará del 20 de mayo al 9 de junio.