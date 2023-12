Putin responde a Biden que cualquier especulación de un ataque ruso a la OTAN es una "completa tontería"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha abordado finalmente los comentarios realizados a principios de mes por su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien especuló con la posibilidad de un ataque ruso a la OTAN, para responder que este escenario "es una completa tontería" que va detrimento de los intereses de ambos países. "Me parece una completa tontería y creo que el presidente Biden lo entiende en el fondo. Creo que ha empleado una figura retórica para justificar su equivocada política respecto a Rusia", ha indicado Putin en una entrevista con el programa "Moscú. Kremlin. Putin" del canal de TV Rusia-1. El pasado 6 de diciembre, Biden dejó entrever que la guerra de Ucrania podría ser el principio de una ofensiva a mayor escala de Rusia en el caso de que se haga con la victoria allí. "Si Putin se hace con el control de Ucrania no se va a quedar ahí", declaró el mandatario. "Si eso ocurre, va a pasar algo que no nos interesa: combates entre tropas rusas y americanas", avisó el presidente norteamericano. En respuesta, Putin ha declarado que "Rusia no tiene ningún motivo o interés, ya sea económico, político o militar, de luchar con los países de la OTAN", ha añadido el presidente antes de remarcar que esta posibilidad, "ni siquiera representa un interés nacional para Estados Unidos".