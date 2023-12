El presidente de Guyana asegura que Maduro es "un criminal" por acciones respecto al Esequibo

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, ha asegurado que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es "un criminal" que "actúa de forma imprudente" por sus recientes acciones y declaraciones respecto al Esequibo, territorio guyanés que Caracas reclama como propio. Ali ha realizado estas declaraciones durante una entrevista con la cadena estadounidense NBC News en referencia a los recientes permisos concedidos por Maduro a las empresas petroleras venezolanas para exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en el Esequibo, y a tan solo unas horas de la reunión entre ambos mandatarios en San Vicente y las Granadinas para abordar esta disputa. "Maduro es temerario con esa declaración. Demuestra que es un criminal. El Esequibo pertenece a Guyana. (...) No hay absolutamente ninguna negociación sobre el tema del Esequibo (...), pertenece a Guyana. No vamos a ceder ni un ápice", ha afirmado Ali. En ese sentido, ha comparado estas acciones con la invasión rusa de Ucrania, y ha destacado que Occidente no debería permitir "este tipo de comportamientos". "No tenemos miedo porque sabemos que estamos empezando en el lado correcto del Derecho Internacional. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de los hechos", ha añadido el presidente guyanés. GUTERRES CONFÍA EN UNA DISMINUCIÓN DE LAS TENSIONES Respecto a las conversaciones de este jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado el encuentro, al que viajarán en calidad de observadores su jefe de Gabinete, Courtenay Rattray, y su asistente para Europa, Asia Central y las Américas. Por otro lado, el secretario general ha agradecido al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, por lograr que ambas partes se reúnan. "(Guterres) confía en que esta reunión dé lugar a una inmediata disminución de las tensiones, y hace un llamamiento a las partes para que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional", ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric, durante una rueda de prensa. Tras la aprobación de un referéndum en Venezuela sobre la anexión del Esequibo, las autoridades del país anunciaron varias medidas como la creación del estado de Guayana Esequiba o la publicación de un nuevo mapa oficial con este territorio integrado, entre otras. El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Georgetown, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello. Por su parte, Caracas se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre Reino Unido (antigua potencia colonial de Guyana) y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa.