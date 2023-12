Crónica del Lens - Sevilla: 2-1

El Sevilla se despidió este martes de su andadura en competición europea esta temporada después de ser incapaz de ganar en su visita al Lens francés, que tampoco desaprovechó el actual estado del conjunto sevillista y le batió 2-1 en el último partido del Grupo B de la Liga de Campeones para quedarse con la plaza para la Liga Europa. El equipo de Diego Alonso, cuya continuidad en el banquillo se agrava un poco más tras otra decepción, necesitaba ganar en el Stade Bollaert-Delelis para no sólo despedirse de la Liga de Campeones con una alegría sino para lograr el billete para su torneo fetiche, del que ya tampoco podrá defender su título. Un adiós europeo después de un partido donde evidenció todos los problemas que lleva arrastrando desde el inicio de campaña, sobre todo a nivel ofensivo. Las numerosas bajas ya le ponían complicadas las cosas y aunque gozó de las mejores ocasiones ante un rival que se limitó prácticamente a defenderse y cuyo dos únicos disparos a puerta fueron sus goles, el de la victoria ya en el minuto 96 y con los visitantes volcados. Con la buena noticia de poder contar con el aliento de sus aficionados tras levantarse la prohibición del Gobierno de Francia, el Sevilla lo intentó desde el pitido inicial, pero le costó un mundo crear peligro. Ni siquiera pudo sacar partido a un libre indirecto dentro del área por cesión que Gudelj estrelló contra un defensa en los primeros compases del choque. Rakitic fue el que más cerca estuvo del gol en los primeros 45 minutos, pero Samba 'voló' para desviar por encima del larguero su potente disparo desde fuera del área. En el saque de esquina posterior Kike Salas no pudo llegar y poco después Sow, lejos de su hábitat natural, estuvo demasiado lento en el área. El Lens, apenas se desplegó ni amenazó a Dmitrovic. PENALTIS EN AMBOS LADOS Tras el paso por los vestuarios, el conjunto francés salió más asentado y controló mejor la situación ante un Sevilla, sin argumentos ofensivos, con un En-Nesyri bien sujeto por la zaga de tres centrales de los locales. Aún así, la mejor ocasión en esos minutos fue para los de Diego Alonso con Pedrosa rematando al larguero un centro de Gudelj, que había anticipado y robado bien. Sin embargo, las cosas se empinaron todavía más poco después. Un error provocó un contragolpe del Lens que terminó en un extraño penalti sobre un central (Medina) de Soumaré y que no perdonó Frankowski para poner a los suyos más cerca de la Liga Europa. Quedaba tiempo y el Sevilla se lanzó a por la remontada que necesitaba. En-Nesyri demostró su mala noche quitándole un balón a un Rakitic que estaba de cara y en mejor posición, pero poco después, el marroquí fue objeto de penalti para hacer soñar al conjunto hispalense. Samba le detuvo el lanzamiento a Sergio Ramos y luego firmó una gran parada en el rechace a Rakitic, pero el guardameta se había adelantado y en la repetición de la pena máxima, el de Camas, a lo 'Panenka' igualó y se convirtió en el defensa más goleador de la Champions con 17 tantos. Al partido le restaban diez minutos más el añadido y el equipo andaluz buscó con más corazón que cabeza el tanto salvador. Sólo tuvo una, de Ramos ya con el partido metido más allá del 90, y un error de Pedrosa permitió a Fulgini sentenciar el triste adiós del campeón de la Liga Europa. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: LENS, 2 - SEVILLA, 1 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. LENS: Samba; Gradit (Khusanov, min.98), Danso, Medina; Aguilar, Abdul Samed, Mendy (El Aynaoui, min.23), Frankowski; Sotoca, Wahi (Guilavogui, min.72) y Pereira da Costa (Fulgini, min.72). SEVILLA FC: Dmitrovic; Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Salas, Pedrosa; Soumaré, Rakitic, Sow; Óliver Torres (Rafa Mir, min.70) y En-Nesyri. --GOLES. 1-0, minuto 63. Frankowski, de penalti. 1-1, minuto 79. Sergio Ramos, de penalti. 2-1, minuto 96. Fulgini. --ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE). Amonestó a El Aynaoui (min.37), Medina (min75), Fulgini (min.85), Danso (min.99), por el Lens, y Soumaré (min.61), Kike Salas (min.63), Sergio Ramos (min.80) y Rafa Mir (min.99), por el Sevilla. --ESTADIO: Stade Bollaert-Delelis.