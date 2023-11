El Girona recibe al Athletic con la idea de consolidarse en lo más alto

Girona/Bilbao, 26 nov (EFE).- El Girona de Míchel Sánchez recibirá este lunes (21.00 horas) al Athletic Club, quinto con diez puntos menos al inicio de esta 14ª jornada, con la ilusión de sumar una nova victoria, la 12ª en LaLiga y la sexta seguida, para ratificarse el liderato y mantener la excelencia.

El equipo catalán se ha erigido en la gran sorpresa del fútbol europeo y en el primer equipo del fútbol español que logra once victorias en las primeras 13 fechas fuera del Real Madrid (7 veces), el Barcelona (6) y el Atlético de Madrid (2). Los 15 precedentes dejaron diez campeones de Liga, cuatro subcampeones y un tercer clasificado.

El club, el equipo y el cuerpo técnico mantuvieron durante semanas el discurso de la permanencia, pero ahora que ya se ha cumplido el primer tercio del curso y el Girona sigue en lo más alto de la clasificación en Montilivi ya reconocen que quieren luchar por Europa.

Se ha disputado el 34% de LaLiga y el Girona tiene el 69% de los puntos de la temporada anterior (49), en la que ya peleó por Europa hasta el final y en la que batió al Athletic en los dos partidos: 2-1 y 2-3. Tenía 21 puntos menos tras las primeras 13 jornadas (13).

Se ha convertido en el primer equipo del campeonato en superar los 30 goles, con 31 y con Artem Dovbyk como máximo goleador (7). Lo consiguió en su último partido, en la victoria en Vallecas antes del parón (1-2) con dianas del propio Dovbyk y Sávio Moreira (4) tras comenzar perdiendo.

El Girona logró el sexto triunfo seguido a domicilio, una cifra que en toda la historia de Primera División solo habían conseguido el Madrid y el Barça, y celebró la quinta remontada en 13 jornadas: ya son más que en las tres temporadas anteriores del equipo en la élite.

Míchel podría repetir el once de Vallecas, aunque Yangel Herrera no se reincorporó a los entrenamientos hasta el viernes tras jugar con Venezuela y podría ceder su sitio al recuperado David López. Siguen de baja por lesión Juan Carlos Martín, Borja García, Toni Villa, Ricard Artero, Joel Roca y Jastin García. EFE

El equipo bilbaíno llega al campo del líder con la intención de fortalecerse en la zona europea de la clasificación, en la que es quinto con tres puntos de ventaja sobre el séptimo y cinco sobre el octavo.

Una buena situación reforzada además por un juego convincente en el que son fundamentales los dos hermanos internacionales. Iñaki lleva cinco goles y tres asistencias, y Nico un gol, cinco asistencias y dos penaltis recibidos.

Los dos están muy bien acompañados en ataque por Oihan Sancet -tres goles y dos asistencias-, otro internacional en los últimos tiempos, y Gorka Guruzeta, que se ha hecho ya con el '9' rojiblanco y lleva los mismos tantos -seis- que todo el curso anterior.

Se ha sumado a la fiesta Alex Berenguer, que ha rescatado tres puntos para su equipo con dos goles en los descuentos de los dos últimos partidos en San Mamés.

Berenguer no está siendo titular pero mañana sería la primera opción de relevo si Ernesto Valverde opta por dar descanso a cualquiera de los internacionales. El más desgastado en el parón liguero el mayor de los Williams, que jugó dos partidos con Ghana y marcó en el primero.

El conjunto bilbaíno tiene en Unai Simón, el mejor 'león' de lo que va de liga junto a Iñaki, Oscar de Marcos -tres asistencias- e Iñigo Ruiz de Galarreta a sus otros tres grandes baluartes en un curso en el que últimamente se le acumulan los errores defensivos.

Aunque ha sumado 7 de los 9 últimos puntos en disputa, el Athletic ha concedido 7 goles en esos tres últimos encuentros. Algo que no es del agrado de Valverde, quien ha encontrado en Iñigo Lekue un sólido relevo de Yuri Berchiche pero tiene problemas con los centrales por las lesiones de Yeray Álvarez y Aitor Paredes.

Paredes ha jugado arrastrando una lumbalgia y eso le ha hecho bajar el rendimiento, como también ha bajado a su lado Dani Viviain y no ha vuelto al nivel de antes de su lesión Mikel Vesga, que sufrió una contusión torácica

Vivian y Vesga, no obstante, estarán en el once inicial en Montilivi y si no puede jugar Paredes lo haría Peru Nolaskoain. Otra opción es Beñat Prados.

Para Montilivi parece que Valverde puede recuperar a Ander Herrera, tras recuperarse de la lesión muscular que le ha impedido jugar los cinco últimos partidos, mientras que se perderá el encuentro por ese mismo motivo Dani García, lesionado durante la semana.

Dani, que apuntaba a titular, se suma así a la lista de lesionados en la que se encuentran Yeray, Yuri y, a la espera de su evolución, Paredes.

- Alineaciones probables:

Girona FC: Gazzaniga; Arnau, Èric García, Blind, Miguel; Herrera o David López, Aleix García; Tsygankov, Iván Martín, Sávio; y Dovbyk.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Nolaskoain, Lekue; Vesga, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: Melero López (comité andaluz).

Estadio: Estadi Municipal de Montilivi.

Hora: 21.00.

Puestos: Girona (1º, 34 puntos); Athletic (5º, 24 puntos).

La clave: El Girona de Míchel quiere ganar para ratificar su liderato y su plaza de Liga de Campeones ante el Athletic, quinto clasificado y aspirante al top4.

El dato: El equipo catalán ya suma el 69% de los puntos conseguidos la temporada pasada (49), cuando apenas se ha disputado el 34% de la competición.

Las frases:

- Míchel Sánchez: "Esta plantilla está preparada para luchar para ir a Europa".

- Ernesto Valverde: "

El entorno: Girona vive con optimismo el presente del equipo, con el sueño de clasificarse para Europa o incluso de emular la Premier League del Leicester.

EFE

