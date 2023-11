Sancionan con 10 puntos al Everton por irregularidades financieras

Londres, 17 nov (EFE).- El Everton ha sido sancionado con la pérdida de diez puntos al romper las reglas financieras y de sostenibilidad de la Premier League.

El club de Liverpool fue acusado por la Premier League de irregularidades económica durante la temporada 2021-2022, por lo que una comisión independiente lo investigó, desde el pasado mes de marzo, hasta que un juicio tuvo lugar el mes pasado.

Entre las posibles sanciones estaba una multa económica o la prohibición de fichar durante varias ventanas de fichajes, pero finalmente el Everton ha sido sancionado con la pérdida de diez puntos.

Con esto, el club pasará de ser décimo cuarto, con 14 puntos, a ser penúltimo, con cuatro, a cinco de las posiciones fuera del descenso.

"La Premier League puso una queja contra el Everton y refirió el caso a una comisión independiente a principios de año. Durante los procedimientos, el club admitió que había roto las reglas de la competición, pero la extensión del agravio está aún en disputa. Tras una audiencia de cinco días el pasado mes, la comisión determinó que el Everton perdió durante la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que supera el límite de 105 millones en tres años que permite la liga. La comisión concluyó que una sanción deportiva, en forma de diez puntos, debía ser impuesta. Tiene efecto inmediato", dijo la Premier en un comunicado.

Londres, 17 nov (EFE).- El Everton aseguró estar "en shock" y "decepcionado" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de sancionarles con diez puntos por irregularidades financieras y aseguró que mirarán "con gran interés" los otros casos en curso, como el del Manchester City, acusado de 115 brechas económicas.

Según la comisión, el Everton perdió en la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que excede el límite de 105 millones a tres años que permite la competición.

"El Everton está en shock y decepcionado por la decisión de la comisión de la Premier League. El club cree que la comisión ha impuesto una sanción deportiva injusta y claramente desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión a la Premier League", dijo el club en un comunicado.

"El Everton mantiene que ha sido abierto y transparente con la información que ha dado a la Premier League y que siempre ha respetado la integridad del proceso. El club no reconoce el veredicto de que no ha actuado con buena fe y no entiende que esto se haya utilizado como acusación por parte de la Premier League durante el procedimiento. La dureza y la severidad de la sanción no es un justo y razonable reflejo de las pruebas dadas".

"El club seguirá con gran atención las decisiones que se tomen en otros casos relativos a las normas de sostenibilidades y beneficios de la Premier League", apuntó el Everton.