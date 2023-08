Amancio Ortega compra edificio de lujo en Chicago por US$232 millones

(Bloomberg) -- Amancio Ortega, el multimillonario fundador de la cadena de ropa Zara, compró un edificio de apartamentos de lujo en Chicago por US$232 millones para agregarlo a su creciente cartera inmobiliaria en Estados Unidos.

Pontegadea, el brazo de inversiones de Ortega, adquirió el 727 West Madison a una empresa conjunta de Ares Management y F&F Realty, según un portavoz de la compañía.

La compra agrega el edificio de 45 pisos a una creciente lista de propiedades emblemáticas de Ortega en EE.UU., como la sede de Meta Platforms Inc. en Seattle y el edificio Haughwout de Manhattan.

La llamativa torre ovalada alberga 492 apartamentos de lujo, con alquileres que van desde los US$2.200 al mes por un estudio hasta los US$6.000 por una unidad de tres dormitorios.

Jones Lang LaSalle fue contratada en 2020 para vender el edificio en el barrio de moda de West Loop, donde Google tiene sus oficinas en Chicago. En ese momento se esperaba que alcanzara los US$250 millones, según Crain’s Chicago Business.

La fortuna de Ortega asciende a US$75.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, basada en gran medida en su participación mayoritaria en la empresa española de ropa Inditex SA. Ortega ha acumulado una cartera inmobiliaria que el año pasado estaba valorada en €18.100 millones (US$19.700 millones).

El hombre más rico de España invirtió cerca de US$1.000 millones en 2022 en la compra de almacenes en EE.UU., diversificando así su negocios más allá de los espacios comerciales y las oficinas emblemáticas. Algunas de las últimas adquisiciones de Pontegadea incluyen un centro logístico a unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles, un almacén en los Países Bajos y un edificio de oficinas en el centro de Londres.

La compra de 727 West Madison fue publicada anteriormente por The Real Deal.

Pontegadea también posee participaciones en operadores de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones y en generadores de energía renovable, incluidas participaciones en el operador portugués de redes eléctricas y de gas REN—Redes Energéticas Nacionais SGPS y en el transportista español de energía eléctrica Redeia Corporación SA.

