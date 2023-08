José Luis Perales desmiente la noticia de su propia muerte: "Estoy más vivo que nunca"

Conmoción entre los seguidores de José Luis Perales cuando este lunes, en torno a las 21.00 horas, comenzó a correr como la pólvora la noticia de su muerte. Medios de comunicación de medio mundo publicaron que el popular cantante había fallecido a los 78 años a causa de un infarto, dejando huérfano el mundo de la música en español. Un fallecimiento que resultó ser una 'fake new', como el artista aclaraba minutos después con mucho sentido del humor en un vídeo publicado a través de su perfil oficial de Twitter. Desde Londres, donde se encuentra disfrutando de unas vacaciones en compañía de su familia, el cantautor ha dejado claro con una sonrisa que está "más vivo que nunca". "Hola, amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso y un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. De repente, nos hemos encontrado con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya vamos a estar viéndonos en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos", ha explicado, adelantando que será este martes cuando regrese a nuestro país y reaparezca, 'vivito, coleando' y con la misma vitalidad que siempre, después de que numerosos medios de comunicación publicasen su fallecimiento que, a la vista está, es rotundamente falso.