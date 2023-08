Pakistán disolverá el Parlamento el 9 de agosto para celebrar elecciones generales en un plazo de 90 días

El primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, ha confirmado que la Asamblea Nacional del país se disolverá el próximo 9 de agosto en el primer paso para la convocatoria de las elecciones generales, previstas para finales de año. El anuncio ha sido realizado por el primer ministro durante un discurso este domingo en la ciudad de Kasur, en la provincia de Punyab, donde ha realizado una encendida defensa de su hermano y ex primer ministro, Nawaz Sharif, para que regrese de Londres, donde vive desde hace años en el exilio, y ocupe la Jefatura del Gobierno. La disolución de la Asamblea Nacional tendrá lugar tres días antes de la fecha de fin de legislatura (el 12 de agosto) para activar un mecanismo que ampliará el plazo para celebrar los comicios de 60 a 90 días. Por ello, las elecciones generales en el país tendrán lugar aproximadamente a mediados de noviembre, de acuerdo con la mejor de las expectativas dada la tumultuosa realidad política que atraviesa el país. De momento, nada parece indicar que el reciente nuevo censo nacional anunciado el sábado vaya a cambiar el calendario, como temían algunos responsables del Gobierno paquistaní. "Nawaz Sharif servirá al pueblo de Pakistán como primer ministro por otro mandato si es votado para ocupar el poder. Considera a todo Pakistán como su familia y en el pasado sirvió desinteresadamente a la gente", ha hecho saber Shebhaz, que tendrá que dejar el cargo para cederlo a un primer ministro en funciones, todavía por definir. Nawaz Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos. Acabó autoexiliado en Londres en noviembre de 2019 "por motivos de salud". De regresar, Sharif comparecería en un escenario ausente de la figura de su némesis política, el ex primer ministro Imran Jan, arrestado el sábado por corrupción y ahora mismo bajo la posibilidad de acabar inhabilitado durante cinco años de la vida política.