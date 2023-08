El Papa invita a los voluntarios de la JMJ a ser "surfistas del amor": "Ahora, a subirse a la ola"

El Papa Francisco ha invitado a los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa 2023 a ser "surfistas del amor" y a seguir desafiando "grandes olas" como la que han afrontado en este evento global. "En estos días también ustedes han afrontado una verdadera ola, no de agua, sino de jóvenes, jóvenes como ustedes, que han inundado esta ciudad, pero con la ayuda de Dios, con mucha generosidad y apoyándose mutuamente, ustedes han desafiado la gran ola. Fíjense que son valientes", ha enfatizado el Pontífice, haciendo una metáfora con las olas de hasta 30 metros de altura que los surfistas cogen en la localidad portuguesa de Nazaré. Así, les ha animado a seguir manteniéndose "en las olas del amor, en las olas de la caridad". "Sean surfistas del amor, es una tarea que les encomiendo en este momento. Que el servicio que han hecho a esta Jornada Mundial de la Juventud sea la primera de muchas olas de bien", ha subrayado Francisco. "Ahora, a subirse a la ola", ha remarcado. En un encuentro con voluntarios de la JMJ antes de partir hacia Roma, el Papa ha querido agradecer a estos jóvenes el trabajo "discreto, sin ruido, sin protagonismo" que han desarrollado para que esta Jornada Mundial fuera posible. Entre aplausos, vítores y cánticos de 'Viva el Papa' o 'Francisco I, te quiere el mundo entero', el Pontífice ha subrayado que los voluntarios han sido "un ejemplo de equipo trabajando juntos". Según ha dicho Francisco, "quien ama no se queda de brazos cruzados" sino que "sirve". "Quien ama corre a servir, corre a entregarse en el servicio de los demás. Y ustedes corrieron, corrieron bastante en estos meses", ha destacado. Estos días, tal y como ha precisado, les ha visto cómo "respondían a mil necesidades, a veces con la cara marcada por el cansancio y otras veces un poco abrumados por las urgencias del momento" pero siempre con "los ojos luminosos". Bergoglio ha puesto de relieve los testimonios de algunos de los voluntarios que han participado en el encuentro, como Chiara, Francisco y Filipe, que han señalado la importancia de "un pequeño sí a Jesús", el "doble encuentro" con Jesús y con los demás, y la necesidad de no dejarse "encarcelar por el caos", por las "camas deshechas del pasado" y de no vivir "con el corazón atormentado por los sentimientos de imperfección". "Esto es muy hermoso. Esta jornada sirve, ayuda para reordenar nuestra vida. Para poner en orden nuestra vida no sirven las cosas, no sirven las distracciones, no sirve el dinero. Es necesario dilatar el corazón. Y si ustedes dilatan al corazón van a poner en orden la vida de ustedes. No tengan miedo, dilaten al corazón", les ha invitado el Pontífice. Por su parte, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Cemente, ha agradecido al Papa Francisco su presencia en la JMJ, "su aliento, sus sugerencias y su contagioso entusiasmo". "Muchas gracias Santo Padre por esta jornada tan especialmente suya en tiempos tan carentes de acontecimientos como este que reúnan a la juventud del mundo en torno a objetivos irrenunciables como discípulos de Cristo y hermanos de todos los hombres y mujeres de esta casa común que debe ser cada vez más de todos", ha manifestado.