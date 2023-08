Los juegos del hambre de pasantes en firmas de capital riesgo

(Bloomberg) -- Los pasantes de verano en Insight Partners aprenden a los golpes el valor más importante de la empresa: “hambre de ganar”.

La firma con sede en Nueva York, conocida por adquirir participaciones en startups como DocuSign Inc. y Shopify Inc., clasifica públicamente a sus becarios de inversión utilizando métricas como sus llamadas telefónicas, correos electrónicos y reuniones, según personas con conocimiento directo. Los rankings se exhiben en una tabla de clasificación de la empresa, explicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar del tema. También se clasifica a algunos empleados a tiempo completo, señalaron.

La clasificación no es un boleto automático para obtener un empleo. Es uno de los muchos datos que se consideran, como la participación en reuniones y la asistencia a los llamados “lunch and learns”, sesiones de formación programadas a la hora de almuerzo, según una persona familiarizada con las prácticas de contratación de Insight, que señala que a los pasantes se les dice que no se preocupen por su clasificación.

Sin embargo, para algunos, la tabla de clasificación es lo más importante al principio y al final de cada día, aunque la presión para lograr un lugar destacado depende del equipo específico en el que esté el pasante, asegura una de las fuentes. Insight cuenta con 18 analistas de inversión de verano, según una publicación en Instagram, mientras que su promoción de 2022 tuvo 15.

Se espera que los pasantes de inversión de Insight investiguen y se pongan en contacto con el mayor número posible de startups con el fin de presentar algunas en la reunión semanal de su equipo. Eso significa enviar más de 150 correos electrónicos y hacer docenas de llamadas telefónicas a la semana, según las fuentes consultadas. Todas estas métricas se registran en el software de clasificación de Saleforce, que se anuncia como “una visión ludificada de su comunidad”.

Insight Partners, que administraba US$79.000 millones a fines de 2022, declinó hacer comentarios.

Las empresas financieras compiten por los mejores talentos en un momento en que muchos estudiantes universitarios ambiciosos están desilusionados por los despidos que afectan a la industria tecnológica. Los pasantes en las empresas de capital de riesgo actualmente ganan unos US$60 por hora en promedio, según el sitio de empleos en el sector financiero Wall Street Oasis, que utilizó 81 salarios declarados por los propios pasantes.

En general, la cultura de los pasantes de Wall Street “ha evolucionado” desde la crisis financiera de 2008, según Scott Rostan, fundador de Training The Street. Los empleos de entrada en la industria financiera, que solían ser despiadados y obsesionados con las horas trabajadas, ahora hacen hincapié en el equilibrio entre la vida laboral y personal, explica.

Pero para ser un inversionista de riesgo exitoso, es crucial que una empresa como Insight encuentre personas que puedan contactar a un gran número de startups y generar tantas relaciones como sea posible, afirma Todd Carson, que asesora a estudiantes de MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Eso les asegurará un puesto en cualquier empresa de rápido crecimiento que se convierta en la próxima Facebook, asegura.

“No hay que perderse nada”, señala Carson, cuya especialidad es el capital de riesgo.

Así que, aunque probablemente es normal que una empresa de capital de riesgo haga un seguimiento del desempeño de sus empleados y que los pasantes compitan indirectamente entre sí por un puesto de tiempo completo, “el hecho de que lo pongan en una pizarra en la oficina es otra historia”, dijo.

