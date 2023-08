Ford reanuda planta de pickup eléctricas; prevé mayor demanda

(Bloomberg) -- Ford Motor Co. reanudó la producción de la camioneta eléctrica F-150 Lightning ante apuestas de que los recortes de precios estimularán la demanda de vehículos totalmente eléctricos entre un mayor número de conductores estadounidenses.

Los clientes han tenido que esperar sus pedidos mientras Ford reponía los vehículos después de que se interrumpiera la producción esta primavera debido a problemas con las baterías. Este verano, la planta de Dearborn, Michigan, fue paralizada durante otras seis semanas para remodelar sus instalaciones. La compañía espera que las ventas de la F-150 Lightning “aumenten significativamente” en septiembre y octubre a medida que aumente la producción y se completen los pedidos pendientes, dijeron el martes ejecutivos de la compañía.

“Estamos ampliando la capacidad en este momento, vamos a cubrir esa capacidad, tendremos que ver cómo evoluciona el mercado”, dijo Marin Gjaja, director de atención al cliente de la unidad model-e de Ford. “La demanda existe. Ahora tenemos la oferta para satisfacerla”.

Ford ha reducido los precios de la F-150 Lightning hasta en un 17% para captar una mayor participación en el incipiente mercado estadounidense de vehículos eléctricos y hacer frente a la competencia de Tesla Inc. y General Motors Co. Los recortes de precios permiten que todas las camionetas, excepto las más costosas, puedan beneficiarse de hasta US$7.500 en créditos fiscales para vehículos eléctricos.

Ford reiteró sus planes de aumentar la capacidad a 150.000 camionetas al año en el tercer trimestre. Está capacitando a 1.200 trabajadores adicionales para ayudar a aumentar la oferta, dijo la compañía.

Los recortes de precios han ayudado a multiplicar por seis los pedidos y triplicar el tráfico web, señaló Ford el martes.

