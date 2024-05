El Parlamento gallego propone la declaración del Xacobeo 2027 como acontecimiento de excepcional interés

La Comisión de Turismo del Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley para solicitar al Gobierno central la declaración del Año Xacobeo 2027 como acontecimiento de excepcional interés; algo que debe hacerse a través de una ley estatal. El diputado popular, Borja Verea, ha sido el encargado de defender la proposición ante la Comisión Parlamentaria de Turismo, donde ha defendido que el Xacobeo se trata del evento "cultural, patrimonial y turístico más importante de Galicia", motivo por el que necesita un compromiso político "real". "Es importante mandar ese mensaje de unanimidad, de compromiso de país para que el Xacobeo 27 sea declarado evento de excepcional interés con efectos desde 2025. ¿Por qué? Por una importancia política que es evidente, pues la simple declaración presupone su especialidad, el carácter singular de notoriedad, de excepcionalidad", ha defendido. Esta declaración, ha argumentado, permitiría abrir la puerta a la colaboración público-privada y, por tanto, "que los operadores económicos y el tejido empresarial del país, y también el nacional, sean coprotagonistas y copartícipes del evento". Ha puesto también en valor la desestacionalización que favorece el Camino de Santiago, poniendo como ejemplo el atractivo que supuso el doble Año Santo 2021-2022. "Es cierto que no es cuestión de cantidades, sino que lo importante es la calidad de los visitantes que llegan a Galicia. Y también están ahí los datos de que mejora progresivamente y se acelera el valo añadido", ha incidido. El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, se ha mostrado favorable a la idea y ha avanzado su voto afirmativo, aunque le ha "sacado un pero". "Quiero pensar, vamos a dar un voto de confianza, que en la organización de los actos del Xacobeo tendrán en cuenta a la provincia de Ourense porque de unos años para esta parte, no han tirado mucho por esa línea", ha deslizado. Ojea ha bromeado con las declaraciones del popular Jesús Pérez Varela cuando dijo que Ourense tenía un "clima estupendo". "Fue un eufemismo. Lo que quería decir era que hacía muchísimo calor en Ourense, sobre todo en verano, y que no valía la pena organizar esa clase de eventos porque no iba gente", ha señalado. En esta línea, y respecto a la desestacionalización, ha propuesto la organización de eventos en la provincia en otras épocas del año, "con un clima más benigno". Ha apuntado también que la llegada del AVE a Ourense "hace especialmente atractiva la ciudad". "VIDA MÁS ALLÁ DEL XACOBEO" Por su parte, la socialista Lara Méndez, también se ha mostrado a favor de que se presente la citada solicitud y comparte también la defensa de la colaboración público-privada. Reconociendo la importancia del Xacobeo, Méndez ha indicado que hay una "falta" de políticas de turismo en Galicia, "porque muchas veces solo parece existir para la Xunta el Xacobeo". "Lo que le pedimos a la Xunta de Galicia es que realice políticas turísticas en distintos ámbitos, en distintas vertientes y no solo en esta parte. Y después, si nos centramos en el tema del Xacobeo, también le pediríamos a la Xunta de Galicia que haya un equilibrio territorial", ha demandado, denunciando la mayor celebración de actos en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. "No puede ser que un ayuntamiento tenga un concierto gratuito del Xacobeo y otro tenga que hacer un pago", ha criticado. Para el BNG, que la enunciación de la propuesta hable de la colaboración público-privada y "mecenazgo" ya "indica mucho de cuál es el concepto de turismo que tiene el Partido Popular", que "hablan como algo positivo la llegada masiva de peregrinos". "Ustedes tienen un sistema turístico que prima lo cuantitativo. Y esto tiene consecuencias", han asegurado, destacando dos aspectos: la masificación de espacios concretos, "que genera muchos problemas de convivencia", y la proliferación de pisos turísticos. A este respecto, afirman, la Xunta "se niega a hacer autocrítica" y a "entrar" a debatir, por lo que se "sigue sin regular esta cuestión". "Para el Gobierno gallego, la política turística se centra única y exclusivamente en el Xacobeo y en el Camino de Santiago. Y hay más vida más allá", han asegurado, afirmando que el "xacobecentrismo" que padece la Xunta "está teniendo efectos negativos".