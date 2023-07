Luján Argüelles nos da su opinión respecto a la polémica de Bertín Osborne

La polémica que ha habido estas semanas de Bertín Osborne por su futura paternidad y por el testimonio de Chabeli Navarro con el que ha asegurado públicamente que se quedó embarazada de él, pero que abortó porque así le convenció... ha dado mucho que hablar. Tanto que muchos rostros conocidos de este país se han posicionado o han mostrado su opinión al respecto. En esta ocasión, Europa Press ha podido hablar con Luján y ha reflexionado ante nuestros micrófonos sobre este tema: "Hay un punto en el que yo en los últimos meses pienso mucho" y ha lanzado un mensaje muy directo: "Deberíamos ser responsables con esa futura vida que va a llegar y que no estamos pensando que desde antes de nacer ya estamos hablando sobre esa personita, sobre la vida de esa personita, sobre lo que opinamos al respecto de lo que ocurre en la vida de esa personita no sé lo que opina la gente del padre, la madre, el abuelo". Por eso, la presentadora de televisión proponía ante nuestras cámaras que se dejar de hablar del bebé porque todo queda guardado en la hemeroteca y el día de mañana podría tener acceso a todo: "Empecemos a pensar en la personita, todo queda grabado y esa huella digital va a quedar, hay que pensar en esa personita". Disfrutando de la bonita etapa que está viviendo como soltera, Luján nos habló de lo que busca en un hombre: "Con la edad creo que solo me quedo con uno y es la lealtad, la honestidad, la entrega, el compromiso todas esas cosas que no pensaba antes y ahora son absolutamente cruciales. Si no hay eso, ya da igual". Por último, si le preguntamos por sus planes para verano, la comunicadora nos explicaba que tiene "bastantes compromisos de trabajo, hay que ir, salir, entrar, muy contenta, creo que ahora mismo estoy viviendo un momento muy bonito, además que tengo a mi hija una edad muy bonita, puedes compartir todo con ella, tengo un grupo de amigas que es una maravilla, no sé la vida siempre sonríe, pero tienes que saber buscarle la sonrisa que te está dedicando. Hay momentos en los que sonríe mucho, ahora me está sonriendo mucho".