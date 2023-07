Jueves, 20 de Julio de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia intenta imponer un bloqueo naval a Ucrania mientras sigue bombardeando sus puertos

Moscú/Kiev (EFE).- Rusia bombardeó hoy por tercer día consecutivo la ciudad portuaria de Odesa, al tiempo que intenta imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano, al considerar objetivos militares desde este jueves a todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos del mar Negro. Las fuerzas rusas lanzaron 38 misiles de crucero y drones 'suicidas' contra las regiones de Odesa y Mikoláyiv, de los que Ucrania sólo logró destruir 18, ya que los cohetes supersónicos antibuque Onyx todavía consiguen burlar las defensas antiaéreas.

EE.UU. dice que Ucrania está usando sus bombas de racimo de forma "apropiada y efectiva"

Washington (EFE).- Estados Unidos aseguró este jueves que Ucrania está usando de forma efectiva y apropiada las bombas de racimo que le suministró en apoyo a su ofensiva contra Rusia. "Las están usando apropiadamente y de manera efectiva, y de hecho están teniendo un impacto en las formaciones defensivas y maniobras de Rusia", apuntó en conferencia de prensa virtual el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

EEUU JUSTICIA

"El Pollo" Carvajal comparece ante el juez en Nueva York y se declara no culpable

Nueva York (EFE).- El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal compareció hoy por vez primera ante un juez de Nueva York tras su extradición ayer desde España y se declaró no culpable, informaron a EFE testigos en la sala. El juez, que se limitó a leerle los cargos, fijó una nueva fecha para una próxima comparecencia el próximo 25 de julio. Carvajal, que en Esados Unidos está acusado de narcotráfico, intentó evitar infructuosamente su extradición recurriendo al Tribunal Europeo de Derechis Humanos.

GUATEMALA ELECCIONES

La Fiscalía de Guatemala realiza nuevo allanamiento al tribunal electoral

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Ministerio Público de Guatemala realizó este jueves un nuevo allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en otra acción por el caso contra el partido político Movimiento Semilla. La diligencia de la fiscalía está relacionada con un supuesto caso de corrupción con el que busca cancelar al partido progresista Semilla, cuyo candidato presidencial, Bernardo Arévalo De León, avanzó a la segunda vuelta de lo comicios, que está programada para el próximo 20 de agosto.

PERÚ CRISIS

Boluarte reitera su llamamiento al diálogo tras la primera jornada de protestas en Perú

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este jueves su llamamiento al diálogo a las organizaciones y ciudadanos opositores que retomaron este miércoles las protestas antigubernamentales y reunieron en Lima a cerca de 21.000 personas, según datos oficiales. "Extiendo esta amplia invitación de diálogo a todos y todas, que podamos llegar a ese diálogo natural como personas que nos respetamos", señaló Boluarte en el Palacio de Gobierno de Lima, durante la promulgación que la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL GOOGLE

Google presenta a los principales medios de Estados Unidos su IA, capaz de escribir artículos de noticias

Nueva York (EFE).- El gigante tecnológico de Google ha presentado a algunos de los principales medios de EE. UU. -como The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal- una herramienta que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para producir noticias llamada Genesis, según informó NYT. Esta nueva herramienta de IA generativa, que aún no ha sido presentada oficialmente por Google, tiene el título provisional de Génesis, y puede tomar información -como datos de eventos actuales- y generar contenido de noticias, según el diario.

COLOMBIA CONGRESO

Petro buscará la aprobación de sus reformas en el nuevo periodo legislativo que arranca hoy

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, inició este jueves, Día de la Independencia, el nuevo periodo de sesiones del Congreso Nacional, en el que su Gobierno buscará la aprobación de las reformas sociales que no prosperaron en la anterior legislatura. Petro encabezó hoy en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una celebración patriótica centrada en el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia que sentenció que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera con Colombia.

CENTROAMÉRICA CORRUPCIÓN

Estados Unidos pone el foco en la corrupción en Centroamérica

Ciudad de Panamá (EFE).- Estados Unidos ha puesto el foco esta semana sobre la corrupción en Centroamérica, una lacra que debilita las instituciones democráticas, al añadir en su lista de autoridades corruptas y antidemocráticas a 39 políticos, altos funcionarios y jueces de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La denominada "Lista Engel", divulgada recurrentemente en el mes de julio como las dos anteriores (2021, 2022), incluye este año, entre otros, a dos expresidentes de El Salvador y una fiscal guatemalteca acusada de presentar cargos sin fundamento contra periodistas o formaciones políticas.

EE.UU. INMIGRACIÓN

Nueva York distribuye pasquines y carteles para disuadir el viaje de los inmigrantes

Nueva York (EFE).- La ciudad de Nueva York ha comenzado a repartir pasquines y carteles en inglés y en español con mensajes para disuadir a los inmigrantes de que se dirijan a la Gran Manzana una vez que llegan a Estados Unidos. Son dos carteles en un amarillo brillante con el mapa de Estados Unidos en el que aparece un punto indeterminado del estado de Texas, junto a la frontera, desde el que parten numerosas flechas que conducen a distintos estados del país, pero no a Nueva York.

BOLIVIA LITIO

Bolivia anuncia que posee la primera reserva mundial de litio, con 23 millones de toneladas

La Paz (EFE).- El Gobierno de Bolivia anunció este jueves que posee la "primera" reserva mundial de litio", al haber pasado de 21 a 23 millones de toneladas verificadas mediante un estudio para cuantificar estos recursos. El presidente boliviano, Luis Arce, presentó los resultados de la cuantificación realizada en los salares de Pastos Grandes, en la región andina de Potosí, y de Coipasa, cuya mayor parte se encuentra en el departamento boliviano de Oruro y una pequeña porción está en territorio chileno. EFE

