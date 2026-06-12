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El avión de León XIV aterriza en Roma tras poner fin a su viaje a España

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El avión en el que viajaba el Papa León XIV, un falcon cedido por el Rey Felipe VI, ha aterrizado en Roma este viernes por la noche tras concluir su viaje apostólico a España.

Según informa la Santa Sede, el aterrizaje ha tenido lugar a las 23.05 horas en el aeropuerto romano de Ciampino.

El Papa León XIV, y parte de la delegación eclesiástica, ha abandonado este viernes la isla de Tenerife con unas tres horas de retraso --a las 18.05 hora local-- tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que ha sido ofrecido por el Rey, que había acudido a despedirlo al aeropuerto.

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El resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, están regresando en otro vuelo puesto a su disposición por Iberia.

A su regreso a Roma, el Papa ha expresado su gratitud "por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita" en un mensaje dirigido al Rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede.

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