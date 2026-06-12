El Papa agradece al Rey "la cálida acogida y la generosa hospitalidad" de España durante su viaje

El Papa León XIV ha agradecido "la generosa hospitalidad" brindada por el Rey, el pueblo español y sus autoridades durante su viaje apostólico a España.

A su regreso a Roma, el Papa ha expresado su gratitud "por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita" en un mensaje dirigido al Rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede.

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"Asegurándole a usted y a todos los españoles mis continuas oraciones por la paz y la unidad de la nación, invoco cordialmente sobre cada uno de ustedes abundantes bendiciones divinas", ha agregado.

El Papa León XIV, y parte de la delegación eclesiástica, ha abandonado este viernes la isla de Tenerife en dirección a Roma con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que ha sido ofrecido por el Rey Felipe VI.

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Por su parte, el personal de la Santa Sede y los periodistas que integraban el vuelo papal regresarán próximamente en otro avión facilitado por Iberia.