Manifestantes bloquean autopista México-Cuernavaca y exigen justicia en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- Manifestantes encapuchados, identificados como miembros de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur), bloquearon este viernes casetas de cobro ubicadas en un tramo de la autopista de México-Cuernavaca con mensajes en contra del Gobierno de México por la omisión en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

El organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó del cierre de circulación en el viaducto elevado de Tlalpan y la plaza de cobro por “la presencia de manifestantes”.

También recomendó a la población llamar al 088 de la Guardia Nacional, al tiempo que replegó más de 300 elementos en la zona junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, según reportaron medios nacionales.

A pocos meses de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala, los manifestantes, en distintos puntos de peaje, aseguraron que por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha habido un rechazo del caso.

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Asimismo manifestaron su respaldo a los familiares de los desaparecidos porque “solamente quieren encontrar a sus hijos” y que “se haga justicia con todos los actores intelectuales y materiales de aquel delito”.

Con altavoces gritaron consignas como: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, mientras que en la zona centro de la capital mexicana familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa también denunciaron los actos contra las víctimas.

“Ellos (el Gobierno) saben qué hicieron con nuestros hijos, dónde están (...) que los busquen vivos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, afirmó María Concepción, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, durante la protesta.

Asimismo, señalaron a las autoridades de la Ciudad de México de impedir el paso de 17 autobuses en la caseta de Tlalpan que transportaban a estudiantes normalistas para una reunión con las autoridades federales en la que desplegarían sus demandas.

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Los bloqueos de los estudiantes y las demandas de los familiares se dan un día después de que México fue la sede inaugural del Mundial, en medio de múltiples protestas encabezadas por las madres buscadoras de los más de 133.000 desaparecidos en el país y por los maestros mexicanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE). EFE