Lainey Wilson triunfa en los Premios de la Academia de Música Country

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Lainey Wilson estuvo en todas partes en los Premios de la Academia de Música Country (ACM por sus siglas en inglés), recogiendo cuatro trofeos en una noche en la que Chris Stapleton ganó el honor de artista del año.

Wilson actuó dos veces el jueves, consecutivamente, y pronunció discursos sinceros después de sus victorias, que la colocaron al lado de otros ganadores y leyendas de la música country.

Ganó el premio al álbum del año por “Bell Bottom Country” y aceptó el honor un poco sin aliento después de interpretar su canción “Grease”.

Wilson describió el álbum como un “trabajo de amor” y dijo que compuso 300 canciones durante la pandemia. Señaló que la gente a menudo le dice cuánto significa el álbum para sus vidas, y dijo que escribirlas “salvó la mía”.

Cuando ganó el premio a artista femenina del año, la coanfitriona Dolly Parton le entregó el trofeo. “No puedo creer que acabo de conocer a Dolly Parton, en primer lugar”, dijo Wilson.

Wilson reconoció a las artistas femeninas que la precedieron y a los sacrificios que sabía que todas habían hecho: “Estoy aquí gracias a ustedes. Por gente como Dolly Parton, que allanaron el camino”.

“Para las niñas que miran esto, esto significa trabajo duro”, dijo Wilson, refiriéndose a su trofeo. “Si vas a ser una soñadora, será mejor que seas alguien que hace las cosas”.

Stapleton se adueñó del escenario al final de la noche, ganando el máximo honor de los ACM.

“Estoy sorprendido, de verdad”, dijo Stapleton. “No merezco esto. … Nunca pensé en mí mismo como alguien que ganaría este premio”.

Dedicó el premio a sus hijos en casa, diciendo que sacrifican mucho tiempo con él y su esposa por su carrera.

Los momentos sin aliento no fueron raros durante la gala. Cole Swindell ganó el primer premio de la noche, a la canción del año, por “She Had Me at Heads Carolina”. Justo momentos antes acababa de interpretar la canción con Jo Dee Messina.

Swindell ganó después el premio a sencillo del año por la misma canción. “Gracias a los fanáticos de la música country, eso es lo que yo he sido”, dijo. “No sé qué hice para tener tanta suerte”.

El cantautor HARDY comenzó la noche como el principal nominado y obtuvo cuatro premios. “Wait in the Truck”, su dueto con Wilson, quien era la segunda más nominada, ganó el premio al evento musical.

“Gracias Lainey, lo hiciste absolutamente”, dijo HARDY, quien la reconoció por hacer que la gente creyera en la canción, que hace referencia a la violencia doméstica y a la búsqueda de venganza.

“Esta era una canción sobre la vida real”, dijo Wilson. “No quería que la gente se identificara con esta canción, pero muchos lo hacen”.

El líder de Old Dominion, Matthew Ramsey, usó la victoria de la banda como grupo del año para abordar la polarización reciente y la violencia armada. Mencionó el ambiente festivo de la gala, pero también reconoció que “hay personas sufriendo en el mundo en este momento, tratando de encontrar sentido en medio de la división y los tiroteos y cosas así”.

Ramsey continuó: “Estamos muy orgullosos de poder hacer música para personas que están sufriendo en este momento. Así que gracias por incluirnos en la fiesta y permitirnos hacer música para quien la necesite”.

Garth Brooks y Parton fueron los anfitriones de la entrega de premios transmitida en vivo por Amazon Prime desde el Ford Center at the Star en Frisco, Texas.

Las bromas entre Brooks, quien debutaba como presentador, y Parton animaron los primeros momentos del programa. Parton cerró el espectáculo con la interpretación de una canción de su próximo álbum de rock.

Un segmento posterior involucró a la pareja en videoconferencia con Willie Nelson para desearle feliz cumpleaños. La leyenda del country cumplió recientemente 90 años y los ACM lo honraron con la interpretación del éxito de Nelson con Waylon Jennings, “Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to be Cowboys” de Cody Johnson.

La gala comenzó con Keith Urban interpretando, dada sede del espectáculo, su canción “Texas Time”.

Las referencias de Texas y las celebridades continuaron a largo de la noche. El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, y el miembro del Salón de la Fama, Emmitt Smith, entregaron el primer premio.

HARDY también fue nominado como compositor de “Sand in my Boots” de Morgan Wallen. La superestrella del country no actuó según lo planeado debido a una lesión en las cuerdas vocales que detuvo su gira y estuvo presente cuando ganó el premio al mejor artista masculino. Brooks se quitó el sombrero para honrar a Wallen y dijo que perderse la gala “debe estar matándolo”.

Hailey Whitters y Zach Bryan ganaron los premios a mejor nuevo artista.

